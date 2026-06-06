Joaquín Anduro 06 JUN 2026 - 14:27h.

Riquelme promete "estabilidad" y "jerarquía" para convencer a Klopp

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Este viernes, Enrique Riquelme despejó la duda con respecto a quién será el encargado de entrenar al Real Madrid en caso de conseguir la victoria en las elecciones con Jürgen Klopp como el elegido por Raúl González Blanco, su director deportivo. El empresario no confirmó la llegada del alemán al 100%, sino que arrancarían las negociaciones la próxima semana, aunque en su acto de cierre de campaña ha dado algunos de los motivos con los que convencerle.

El de Cox ha prometido este sábado al entrenador alemán Jürgen Klopp que tendrá manos libres para dirigir al equipo blanco, que respetará la "jerarquía" en el plano deportivo y que dotará al club de "estabilidad" como argumentos para tratar de convencerlo de que fiche por el club blanco.

El empresario alicantino anunció ayer, viernes, que si gana los comicios, su director deportivo, Raúl González, contactará con el exentrenador del Liverpool y del Borussia Dortmund para persuadirlo de que fiche por el conjunto madridista. Poco después del anuncio, el agente del técnico germano, Marc Kosicke, señaló que Kloop está feliz en el proyecto deportivo de la multinacional Red Bull y que no tiene intención de regresar a los banquillos.

Enrique Riquelme es optimista con la llegada de Jürgen Klopp

A pesar de ello, Riquelme se mostró optimista con la llegada del teutón: "Nuestra base de candidatura es clara. Transparencia, jerarquía, profesionales y dejar hacer son la base principal para que cualquier gran profesional quiera estar en un club como el Real Madrid. Traer a los mejores es fácil cuando hay estabilidad, profesionales y la jerarquía está entre las partes. Es la base fundamental para que, a un grandísimo entrenador como Klopp, tratar de convencerlo para que venga a entrenar al Real Madrid", incidió Riquelme.

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A juicio del aspirante a desbancar a Florentino Pérez, "el único entrenador" que maneja su candidatura es el que fuera durante nueve temporadas técnico del Liverpool hasta junio de 2024, cuando se embarcó en el proyecto de Red Bull: "Es un grandísimo entrenador que está ahora en una gran proyecto deportivo. No tiene intención de entrenar a ningún club, pero hemos dejado claro al madridismo y al socio que si soy presidente, a partir del lunes Raúl intentará traerlo al Real Madrid. Es nuestro único entrenador en este momento. En una situación de estabilidad de club, trataremos de convencerlo para que venga".

Además de Klopp, el empresario alicantino se ha comprometido a fichar al delantero noruego Erling Haaland -noticia desmentida por el Manchester City y el entorno del jugador- y al centrocampista español Rodri Hernández, también del conjunto inglés. Junto a ellos, en su proyecto se integrarían leyendas y excapitanes del club como Fernando Hierro, Iker Casillas o el ya mencionado Raúl González Blanco a cargo de la dirección deportiva.