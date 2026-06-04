Iker Casillas ya se imagina un Madrid con Haaland, Mbappé, Vinicius... y Mourinho: "Veremos qué ocurre"

Alberto Cercós García 04 JUN 2026 - 21:23h.

Iker Casillas no duda en dar su punto de vista a los nombres que en las últimas horas han salido en la órbita del Madrid

Iker Casillas pone en valor LALIGA Futures: "Compiten y se forjan grandes jugadores"

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Iker Casillas se moja con todo. En la presentación de LALIGA Futures, el madrileño ha tratado la actualidad tanto de la Selección Española como del Real Madrid. Casillas considera que España llegará al próximo Mundial como una de las grandes aspirantes al título, aunque evita situarla por encima del resto de favoritas. El exportero del Real Madrid y de la selección nacional, recordó que el equipo de Luis de la Fuente afrontará la cita después de haber conquistado la Eurocopa y admitió que “viene como una de las favoritas”. Sin embargo, destacó la enorme igualdad existente entre las principales selecciones del panorama internacional. “Ahora mismo una Argentina-España puede ganar cualquiera, una España-Países Bajos puede ganar cualquiera, Países Bajos-Portugal, Portugal-Francia...”, afirma. Para Casillas, hay varias candidatas claras, pero “son muy parejos unos a otros” y el desenlace dependerá de aspectos mínimos.

El Campeón del Mundo en 2010 cree que el torneo se decidirá por detalles. “Cualquier detalle que haya, cualquier momento, no creo que haya una goleada tremenda entre esos equipos”, explica en ElDesmarque. En su opinión: “Va a ser más por los detalles pequeños que puedas tú equivocarte”. Casillas también reflexionó sobre cómo ha cambiado su manera de vivir los Mundiales con el paso del tiempo. “Cuando eras más pequeño veías todos los partidos, porque tú querías ver a esas estrellas”, recuerda. Incluso seguía encuentros entre selecciones menos mediáticas: “Lo ves todo, te ves un Nigeria-Ecuador”. Ahora reconoce que selecciona más los partidos, aunque sigue considerando el Mundial una cita obligatoria para cualquier aficionado. “Cuando llega un Mundial siempre es motivo para estar enfrente de la televisión y poder ver grandes partidos y grandes jugadores”, asegura, destacando además que las eliminatorias son “el momento más clave” de la competición.

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Iker Casillas, sobre la última hora del Real Madrid

Casillas también se pronunció sobre la actualidad del Real Madrid, marcada por el debate sobre el futuro institucional del club y por las especulaciones que periódicamente rodean a la presidencia. En un contexto en el que la figura de Florentino Pérez continúa dominando la vida política de la entidad y en el que surgen nombres vinculados al madridismo para posibles proyectos futuros, el exguardameta apuesta por una visión abierta. “Al final, los que se llevan beneficiados de todo esto somos el Madrid”, señala. Para Casillas, lo positivo es que aparezcan alternativas y personas vinculadas a la historia del club: “Lo importante es que siempre salgan grandes nombres, grandes entrenadores”. Además, añadió que “cuando hay candidatos que quieran hacer las cosas bien por y para el Real Madrid” el club sale reforzado, independientemente del resultado final.

En el plano deportivo, Casillas fue preguntado por algunos de los nombres que más ilusión generan entre el madridismo. La posibilidad de reunir a Kylian Mbappé, Vinicius Júnior y Erling Haaland en el mismo equipo le recordó inmediatamente a otra etapa histórica de la entidad. Aunque evitó pronunciarse sobre operaciones concretas, dejó una reflexión en tono distendido sobre el potencial de una plantilla plagada de estrellas. “También puede encajar bien Haaland, Mbappé, Vinicius y Mourinho, ¿no? O sea, curioso. Puede haber una mezcla de todo”. Pese a las especulaciones sobre fichajes, entrenadores y movimientos institucionales, Casillas prefiere mantener la cautela. “No tengo ni idea, la verdad. Vamos a ver qué ocurre”, concluye.