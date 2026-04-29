Manu Carreño avisa de las consecuencias que puede traer el fichaje de Mourinho

Redacción ElDesmarque Madrid, 29 ABR 2026 - 11:22h.

El periodista entiende que parte del madridismo quiera su vuelta, pero avisa de que es un arma de doble filo

La reacción de Iker Casillas al posible regreso de José Mourinho al Real Madrid

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José Mourinho es el candidato favorito de Florentino Pérez para el banquillo del Real Madrid a partir de la temporada que viene. El portugués, que no dejó a nadie indiferente en su anterior etapa con el conjunto blanco, ha pasado a ser el aspirante número uno para el puesto de entrenador de los de Concha Espina. El equipo de la capital lleva tres entrenadores en un año y ha acabado la temporada sin opciones de luchar por ningún título. Leyendas del Real Madrid como Iker Casillas han opinado sobre su vuelta y Manu Carreño, durante El Larguero de la Cadena SER, ha advertido al madridismo de lo que supondría un posible regreso de Mourinho al Santiago Bernabéu y, pese a entender la postura de parte de los aficionados merengues, se ha mostrado desconfiado.

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José Mourinho es el favorito de Florentino Pérez para el banquillo del Real Madrid

El entrenador luso es el candidato número uno para el banquillo del Real Madrid y cuenta con el respaldo de Florentino Pérez. Durante su primera etapa (2010-2013), el técnico portugués conquistó una Liga (2011-12) con cifras récord, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de devolver al equipo a las semifinales de la Champions League de forma consecutiva. El portugués construyó un bloque sólido que plantó cara al Barcelona de Pep Guardiola y el madridismo espera que sea capaz de hacer lo mismo. Mourinho tiene al Benfica 2º en la liga portuguesa, a 7 puntos del Oporto y fue eliminado por el propio Real Madrid en los dieciseisavos de la Champions League esta temporada.

La opinión de Manu Carreño sobre un posible regreso de José Mourinho

El periodista valoró el posible regreso de José Mourinho al Real Madrid durante El Larguero de la Cadena SER. "Me suena raro, pero hay gente a la que le gustaría que volviese el espíritu de Mourinho. Hay gente que lo que quiere es que los jugadores corran, se comprometan, se sacrifiquen y que venga un entrenador que los meta en vereda", dijo. Manu Carreño también advirtió de lo que supondría la vuelta del portugués al conjunto blanco y para ello habló su etapa anterior. "Hay que recordar lo que acabó haciendo en el Real Madrid; dividió a la afición, enfrentamientos con jugadores... No sé si futbolísticamente está a la vanguardia", explicó. Lo que está claro es que los merengues quieren una figura con la que identificarse y que pueda solucionar lo que está ocurriendo en la plantilla y así lo opina Manu Carreño. "Es alguien que entre el madridismo verían con buenos ojos, quieren un líder en el vestuario", concluyó.