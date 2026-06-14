Alberto Cercós García 14 JUN 2026 - 16:08h.

Fernando Alonso abandona en Montmeló, en un fin de semana horroroso para Aston Martin

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Fin de semana negro para Aston Martin y para Fernando Alonso. En lo que tenía que ser un Gran Premio de Barcelona para la historia, en lo que tenía que ser un recuerdo único para todos los 'alonsistas', ha terminado de la peor manera posible. Desde el pasado jueves, Alonso lleva diciendo que esta iba a ser su última carrera en Montmeló. Al menos, en el contexto de la Fórmula 1. Tras ello, el devenir del fin de semana no ha podido ser más negativo. Ni en los Libres, ni en la clasificación, ni en la carrera: el AMR26 está cada vez más lejos de ser el monoplaza con el que Alonso recupere la sonrisa. El punto cosechado hace justo una semana en Mónaco queda en una clarísima anécdota, y es que el rendimiento de la escudería británica roza lo bochornoso. Este domingo, en Montmeló, nuevo ridículo de Aston Martin con el piloto español: ha abandonado en la vuelta 41 cuando rodaba solo por delante de 'Checo' Pérez.

Un fin de semana negro para Fernando Alonso: de mal en peor

La frustración de Alonso era evidente ya desde el sábado. Tras una clasificación decepcionante, el asturiano no escondió su enfado. El bicampeón del mundo reconoció que el coche no tenía ritmo para pelear por nada importante y lamentó que las mejoras introducidas por Aston Martin en las últimas carreras no estén ofreciendo los resultados esperados. La sensación en el garaje verde es cada vez más preocupante. "Son los mismos defectos de siempre. Entiendo que queráis martirizar al equipo, la situación es la que es y enhorabuena por ello. Tenemos muy mal el motor, el peor. Tenemos muy mal la distribución de energía, tenemos problemas con el cambio y problemas con la aerodinámica. Estamos trabajando en todo, a ver si en la segunda mitad de temporada podemos dar alguna alegría. El peor coche y el peor motor", reconocía el asturiano.

Y por si faltaban motivos para la preocupación, el desastre fue total para Aston Martin en Barcelona. Lance Stroll tampoco pudo completar la carrera y terminó retirándose tras dar únicamente seis vueltas, dejando a la escudería sin opciones de sumar puntos en un circuito que, sobre el papel, debía servir para evaluar el verdadero potencial del AMR26. Lo que se vio en pista fue exactamente lo contrario: falta de competitividad, problemas de fiabilidad y una diferencia alarmante respecto a los equipos que ocupan la zona media-alta de la parrilla.

Los 'alonsistas' que abarrotan las gradas de Montmeló se han quedado sin poder disfrutar de un final digno para quien, probablemente, ha disputado su última carrera de Fórmula 1 en el trazado catalán. Un desenlace amargo para Alonso y un nuevo toque de atención para Aston Martin, que afronta una de las etapas más delicadas desde el regreso del asturiano a la Fórmula 1.