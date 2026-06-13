Carlos Sainz y Fernando Alonso desatan la locura entre la afición en Montmeló: de una invitación de boda a gritos de 'quédate'
Carlos Sainz y Fernando Alonso están sufriendo de lo lindo en Montmeló, pero con una afición muy entregada
Preguntan a Fernando Alonso por su retirada delante de toda la afición y su respuesta acaba en ovación: "Alguna mentira"
Carlos Sainz y Fernando Alonso encaran el Gran Premio de Barcelona con sensaciones no muy positivas. Durante esta jornada de sábado, los dos pilotos españoles han tenido un nuevo baño de masas con toda la afición desplazada al trazado de Montmeló. Mientras Sainz lucha con Williams para volver a los puntos en la carrera, el futuro de Alonso en la Fórmula 1 acapara absolutamente todos los focos. El de Aston Martin no sabe aún qué hará en 2027, si renovará, si probará fortuna en otra escudería o si pondrá fin a su etapa en el Mundial. Lo que está cada vez más claro es que este fin de semana podría ser su última vez en Montmeló. Todo ello, con la afición española literalmente loca por dejarle claro a Alonso que aguante un poco más y que luche por las ansiadas victorias.
Las cámaras de ElDesmarque han captado, incluso, imágenes tan curiosas como las de una pareja invitando de manera formal a Alonso a su boda. En el vídeo superior puedes ver todo lo relacionado con ese baño con la afición española de Alonso y Sainz.