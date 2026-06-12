Fernando Alonso tiene que decidir su futuro y si quiere seguir en Aston Martin: varias escuderías, pendientes

Alberto Cercós García 12 JUN 2026 - 10:24h.

Fernando Alonso encara unos meses muy importantes: debe decidir si seguir en la F1 en 2027... y dónde

El enésimo milagro de Fernando Alonso: un punto en Mónaco para paliar el sufrimiento

Compartir







Fernando Alonso tiene que tomar, en los próximos meses, una de las decisiones más importantes de la 'silly season' en clave Fórmula 1. Y es que la continuidad del piloto asturiano en el Mundial puede crear situaciones complejas de cara al 2027. Todo el punto apuesta en que Alonso seguirá, al menos, una temporada más vinculado al 'Gran Circo'. Sin embargo, las últimas informaciones que llegan desde el paddock sugieren que un cambio de aires no estaría totalmente descartado. La mala temporada de Aston Martin y lo mal que ha empezado la sinergia con Honda hace que esta posibilidad sea completamente viable. Además, Alonso sabe que es un todo o nada en 2027. Su tiempo en la F1 está entrando en los minutos de descuento y un cambio solo lo daría hacia un proyecto realmente ganador.

Lawrence Barretto, uno de los periodistas especializados más reconocidos, avanza que Alonso tiene a varias escuderías muy interesadas en él. La decisión del asturiano dependerá, entre otras cosas, de cómo se produzcan las mejoras del AMR26 de la mano de un Adrian Newey que no querrá ver cómo Alonso desestima la opción de ganar a su vera. Una información, la de Barretto, que enlaza claramente con declaraciones del propio Fernando a la web oficial de la F1. "Estoy abierto a muchos escenarios diferentes. Estoy contento con el equipo. Necesitamos sentarnos y decidir juntos qué es lo mejor para el equipo. No tengo ningún deseo ni exigencia personal. Soy parte del equipo y tenemos que solucionar esta situación juntos", reconoce el español.

PUEDE INTERESARTE Marc Márquez supera a Pedro Acosta y aprieta el Mundial tras la caída de Jorge Martín y Bezzecchi

Las opciones de Fernando Alonso en 2027

Pero, realmente, ¿qué posibles opciones tiene Fernando Alonso de cara al 2027? Echando un vistazo a los contratos de la parrilla, dichas opciones son varias. Cabe recordar que hace poco Charles Leclerc renovó su compromiso con Ferrari, que nombres como Kimi Antonelli, Lando Norris o Lewis Hamilton difícilmente saldrían de sus escuderías. Sin embargo, en Red Bull quedaría un hueco libre si Isack Hadjar no renueva su compromiso. Incluso se tendría que ver qué pasa con un enfadado Max Verstappen.

En Mercedes, George Russell termina contrato; así como los dos pilotos de Williams. Tanto Alex Albon como Carlos Sainz tienen que negociar su continuidad en la escudería británica; un Albon que, precisamente, despertó hace poco el interés de Aston Martin. Alpine también podría ser un hueco para Alonso, ya que Franco Colapinto (pese a estar haciendo una notable temporada) tiene contrato hasta este 2026. La dupla con Flavio Briatore siempre crea mucha expectativa con Alonso. Muchas conjeturas y pocas certezas de qué podría pasar. Lo primero y más importantes es que el propio Alonso sea quien decida, al menos, estar un año más en la F1.