Alberto Cercós García 11 JUN 2026 - 10:29h.

Marc Márquez ya prepara el terreno para un 2027 donde Pedro Acosta tendrá las mismas armas en Ducati

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La batalla por el futuro de MotoGP ya ha comenzado y tiene dos protagonistas con destino común. El intenso duelo vivido entre Marc Márquez y Pedro Acosta durante el Gran Premio de Hungría dejó mucho más que una lucha por la victoria en pista. En un campeonato marcado por el relevo generacional, cada adelantamiento, cada declaración y cada gesto empiezan a interpretarse bajo una nueva perspectiva: la de dos pilotos que, salvo giro inesperado de los acontecimientos, compartirán box en Ducati a partir de 2027. Lo que hoy parece una rivalidad deportiva podría convertirse muy pronto en una convivencia tan competitiva como incómoda dentro del equipo más poderoso de la parrilla.

Tras la carrera en Balaton Park, Márquez volvió a dejar mensajes que muchos interpretaron como parte de una estrategia psicológica. El nueve veces campeón del mundo aseguró que "los jóvenes vienen muy fuertes" y destacó el talento de la nueva generación, aunque sin perder la oportunidad de recordar que la experiencia sigue siendo un factor diferencial en los momentos decisivos. Las palabras fueron leídas como una referencia directa a Acosta, el piloto llamado a liderar la próxima era de MotoGP. No es la primera vez que Márquez lanza este tipo de comentarios. Durante los últimos meses ha elogiado públicamente al murciano, pero también ha insistido en que todavía debe recorrer un largo camino para alcanzar la regularidad y la capacidad de gestión que exige pelear por títulos. Márquez empieza a meterle presión a Acosta, quien el año que viene se verá obligado a ganar.

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Pedro Acosta, consciente de la situación

Acosta, por su parte, ha respondido siempre desde la pista. En Hungría volvió a plantar cara al veterano campeón en una batalla agresiva pero limpia, demostrando que ya no se conforma con aprender de los referentes de la categoría. El joven español sabe que cada enfrentamiento con Márquez tiene un valor añadido. No solo se está jugando resultados en el presente, sino también el equilibrio de fuerzas de cara a 2027. Compartir estructura implica compartir información, recursos y atención dentro del garaje, un escenario en el que las jerarquías suelen definirse mucho antes de que comience la temporada.

Por eso, el duelo de Hungría ha sido interpretado por muchos dentro del paddock como el primer capítulo de una guerra que marcará los próximos años de MotoGP. Márquez defiende su territorio y su condición de referencia, mientras Acosta representa la amenaza de una nueva generación que ya no espera turno para tomar el mando. Las declaraciones, las pequeñas pullas y las batallas en pista forman parte de una partida estratégica que apenas empieza. El futuro de Ducati se decidirá oficialmente en 2027, pero la lucha por el liderazgo ya se está disputando en el presente.