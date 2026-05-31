Alberto Cercós García 31 MAY 2026 - 19:13h.

Marc Márquez no duda en que, Pedro Acosta, con una mejor moto, estará luchando por el título de MotoGP

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El Gran Premio de Italia en Mugello será recordado, sobre todo, por cómo Aprilia se cargó la hegemonía de Ducati dominando por completo el fin de semana. Raúl Fernández fue el protagonista en la 'sprint' y Marco Bezzecchi, en la carrera. Dos victorias que simbolizan claramente un cambio de ciclo y que significa un puñetazo sobre la mesa de Aprilia en casa de su rival italiano. Pero más allá de todo lo que tiene que ver entre Aprilia y Ducati, hay otros nombres propios a tener en cuenta. Entre ellos destaca, sin lugar a dudas, el de Marc Márquez.

Márquez llegaba a Mugello con la única intención de probarse a nivel físico. El piloto español sigue en proceso de recuperación y tiró de valentía volviendo a MotoGP, tal vez, antes de hora. "Dudaba de si venir o no a Mugello, porque es un circuito que, si no estás bien, cuesta muchísimo; y aún estando bien, ya cuesta. Ha sido un fin de semana en el que he ido súper concentrado, porque una caída aquí se paga cara y era lo último que quería hacer", confesaba el de Ducati en DAZN.

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Pese a ello, Marc ha logrado sumar 14 puntos en todo el fin de semana (más que en su momento logró en citas como las de Austin, Jerez o Tailandia). La séptima posición en carrera, además, hizo ver que el piloto quiere recuperar su tono físico para lucha ante las Aprilia, Fabio Di Giannantonio o Pedro Acosta. "Si algo tengo es luchar hasta el final, aunque tenga las de perder, y lo sabía", añadía

Marc Márquez y Pedro Acosta: la batalla del futuro

Durante la carrera en Mugello, Acosta y Márquez se encontraron en pista y lucharon cuerpo a cuerpo. El catalán lo tiene claro: "En la batalla con Acosta hemos aprovechado que voy con una moto superior a la suya y también he tirado un poco de experiencia". Y es que Marc deja entrever que el murciano, cuando no esté con una KTM, tendrá un nivel mucho más elevado.

La batalla entre ambos será la tónica en 2027. Todos los rumores indican que compartirán box en Ducati, y es ahí donde Márquez rompe una bala a favor de su próximo compañero de equipo. "Es un pilotazo que cuando tenga una moto que esté a la altura de las de delante, pues estará luchando por el campeonato seguro", destacaba Marc en AS. Ese momento todo apunta a que será en unos meses, con una Ducati.