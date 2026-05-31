Las notas del GP de Italia de MotoGP: Marco Bezzecchi y Jorge Martín destronan a Ducati y Marc Márquez lucha

Alberto Cercós García 31 MAY 2026 - 15:02h.

Marco Bezzecchi gana por primera vez en Mugello, Aprilia destrona a Ducati y Marc Márquez lucha

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Marco Bezzecchi corrobora que Aprilia lo tiene todo para ganar este 2026. La marca de Noale está de dulce y lo ha demostrado en un Gran Premio de Italia donde sus pilotos lo han ganado todo. Porque más allá de la 'sprint' que Raúl Fernández logró este sábado, el plato fuerte del fin de semana es para el equipo oficial. Con Bezzecchi yendo de menos a más y remontando en una compleja carrera; y con Jorge Martín siendo el segundo clasificado en el trazado de Mugello. Todo, bajo la atenta mirada de la Ducati de Pecco Bagnaia, que ha pasado tercero por meta y con un Marc Márquez que ha hecho muchos méritos, finalizando séptimo.

Cabe destacar también la remontada de Raúl Fernández, quien lo tuvo en su mano para cuajar una notable carrera.

El uno por uno de los pilotos de MotoGP

Marco Bezzecchi (1º): 9. Más líder que nunca. De menos a más, en casa de Ducati con una Aprilia y siendo el mejor. Se batió con Pecco Bagnaia y supo mostrar un ritmo sólido para ganar la carrera.

Jorge Martín (2º): 8'5. El madrileño sigue dando pasos hacia adelante muy sólidos. En Mugello ha sabido contrarrestar sus carencias, adelantar a Bagnaia en el momento indicado y relativizar su ritmo para seguir segundo en el Mundial.

Pecco Bagnaia (3º): 8. Podio muy importante para él y para Ducati. Lideró muchas vueltas en Mugello, hasta que Aprilia se puso manos a la obra. Paso adelante para el italiano en su casa.

Ai Ogura (4º): 8. Otra carrera de notable, rozando el podio. De menos a más, siendo muy rápido en el último tramo de la carrera e incluso metiéndole la moto a Bagnaia en las últimas curvas. El triplete de Aprilia estaba en sus manos. Aún así, muy bien.

Fabio Di Giannantonio (5º): 7. Teniendo en cuenta que estaba con una alergia importante, la carrera del italiano es más que satisfactoria. Muy buenos puntos para el Mundial.

Pedro Acosta (6º): 7'5. La mejor KTM y rodando durante mucho tiempo al borde del podio. Buen fin de semana de Pedro, también yendo de menos a más y confirmando que tiene el nivel para estar luchando por el podio.

Marc Márquez (7º): 7. Buena carrera del vigente campeón. Supo priorizar en cada situación, pero luchó mucho más que en la 'sprint' del sábado. Ha acabado sin, aparentemente, problemas físicos y puntuando. La mejor de las noticias. Un paso adelante en toda regla.

Raúl Fernández (8º): 6. Una pena para el madrileño. Lo tenía todo para repetir la hazaña de la 'sprint', pero en la primera curva se fue largo y perdió todas sus opciones de luchar por el podio o la victoria. Aún así, supo reponerse y remontó hasta terminar en el top10.