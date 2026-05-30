Dembelé se marcha lesionado y enciende todas las alarmas a dos semanas del Mundial

Alberto Cercós García 30 MAY 2026 - 20:26h.

Ousmane Dembelé marcó el 1-1 de penalti pero no pudo terminar el partido: pidió el cambio por lesión

El curioso saque inicial del Arsenal de Mikel Arteta en la final de la Champions

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Ousmane Demebelé está siendo uno de los grandes protagonistas en la final de la Champions, tanto para bien como para mal. El delantero francés ha sido el autor del empate. Desde el punto de penalti, el jugador del PSG no falló e igualó el marcador para llevar el partido a la prórroga. Unos minutos extra que, no obstante, no ha podido disputar. En el tiempo añadido de la segunda mitad y antes de entrar en la mencionada prórroga, Dembelé pidió el cambio a Luis Enrique por unas claras molestias en su pierna derecha. No podía correr, estaba prácticamente tieso y las alarmas respecto a su estado se encendieron rápidamente.

Que el PSG haya perdido a Dembelé para la prórroga es un daño importante. A fin de cuentas, el francés es el actual Balón de Oro por muchas razones. Su velocidad, verticalidad y calidad con el balón le hacen uno de los jugadores más peligrosos del panorama actual. Pero más allá de no poder ayudar a su equipo en la prórroga, las alarmas están encendidas porque en escasos 17 días Francia debutará contra Senegal en el Mundial.

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Francia-Senegal, ¿con Demeblé en el once?

El cambio por lesión de Dembelé en la final de la Champions hace que la selección francesa esté muy pendiente de su estado físico. Si bien aún es muy pronto para saber qué le ha pasado durante el tramo final de la segunda parte, ha sido él mismo quien ha pedido el cambio. Rápidamente se le ha podido ver literalmente tieso, incapaz de correr y con problemas en su pierna derecha.

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Dembelé es una pieza importante para Didier Deschamps, formando un ataque increíblemente peligroso junto con Kylian Mbappé, Michael Olise o Bradley Barcola. Seguramente quede todo en un susto y que el cambio se haya realizado por precaución, pero a falta de únicamente dos semanas para que empiece el Mundial, cualquier acción de este calibre adquiere una relevancia superlativa.