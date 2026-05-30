Andrea Esteban 30 MAY 2026 - 15:31h.

Cree que el caso ya se ha convertido en una cuestión de orgullo entre ambos clubes

El Atlético insiste contra el Barça por lo de Julián Álvarez con Negreira y la inscripción de Dani Olmo: "Respeto y valores"

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El posible interés del Barcelona por Julián Álvarez sigue generando reacciones y una de las más contundentes ha sido la de Mati Prats. El presentador de ElDesmarque analizó el cruce de mensajes entre Atlético de Madrid y Barça en redes sociales y lanzó una advertencia directa al club rojiblanco sobre cómo gestionar un culebrón que promete marcar el mercado de fichajes.

El aviso de Mati Prats al Atlético

Prats recordó la respuesta del Atlético a las informaciones que vinculaban a Julián Álvarez con el Barcelona, una reacción que incluyó varios mensajes en redes con tono irónico e incluso referencias al caso Negreira.

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Ante esa postura, el periodista dejó clara su opinión: "Está muy bien defenderse, pero ojo, si te pones chulito en mayo, tienes que aguantar el tipo durante todo el verano, que va a ser muy largo".

Además, fue un paso más allá al advertir de que el Atlético no podría cambiar de postura más adelante si la situación da un giro inesperado: "No vale luego rajarse y sentarse a negociar con el Barça cuando Julián diga: no quiero seguir".

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Un fichaje convertido en cuestión de orgullo

Pese al ruido generado en los últimos días, Mati Prats se mostró escéptico con la posibilidad de que el delantero argentino termine jugando en el Camp Nou la próxima temporada.

Según explicó, la operación ha dejado de ser únicamente una cuestión económica o deportiva para convertirse en un enfrentamiento institucional entre ambos clubes.

"Esto ya no es cuestión de comprar o vender a un jugador. Entre el Atleti y el Barça se ha convertido en una cuestión de orgullo", señaló.

Mientras tanto, el Atlético mantiene públicamente su postura de no vender a Julián Álvarez y menos aún al Barcelona, mientras el jugador permanece al margen de toda la polémica sin pronunciarse sobre su futuro.