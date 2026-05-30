Cuánto dinero ingresarán los equipos de LALIGA por sus jugadores en el Mundial

Pablo Sánchez 30 MAY 2026 - 14:09h.

Los premios económicos del Mundial 2026: la FIFA nunca había repartido tantos millones

La suma aumenta en función de los representantes en cada selección

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El foco futbolístico a todos los niveles está centrado ahora mismo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca el próximo jueves 11 de junio. No solo los aficionados están pendientes de lo que hagan sus respectivas selecciones. Desde los clubes se sigue muy de cerca el devenir de cada equipo y de cada futbolista. Uno de los motivos es el económico. Y es que cada club de LALIGA tiene ante sí una oportunidad para generar unos ingresos extra por la presencia de sus jugadores en esta cita internacional.

El memorando de la FIFA y la Asociación de Clubes Europeos estableció que cada equipo que aportara futbolistas a una cita de este calibre recibiría una seríe de ingresos por parte de este organismo en función del número de días que esté en el campeonato. Es decir, cuanto más lejos se llegue en el torneo, más dinero percibirán los clubes a los que pertenezcan los jugadores de dichas selecciones.

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La cantidad que otorga la FIFA

En este sentido, la FIFA abonará un total de 9.321 euros por día y por jugador desde que cada selección inicie su pertinente concentración hasta que concluya su participación en el torneo. Tampoco influye el protagonismo de los jugadores en el campeonato. Es decir, jueguen más o menos minutos, la cantidad a percibir será la misma.

Este dato, extrapolado a LALIGA EA SPORTS, implica que sus equipos se fronten las manos ante la posibilidad de recibir un buen pellizco. Influirá el número de futbolista que cada club aporte y lo que sean capaces de sobrevivir.

Pongamos un ejemplo. El Athletic Club aporta cinco internacionales -repartidos entre España, México y Ghana- como son Unai Simón, Aymeric Laporte, Nico Williams, Álex Padilla e Iñaki Williams. Si el combinado de Luis de la Fuente consigue llegar a la final (selección con mayor número de representantes rojiblancos) esa suma ascendería a los 1,2 millones de euros multiplicando la cantidad estipulada por el número de días que estén en el Mundial. Y así sucederá con cada club de LALIGA que tenga internacionales en Estados Unidos, México y Canadá.

Jugadores de LALIGA en el Mundial

Estos son los jugadores de LALIGA EA SPORTS y de LALIGA HYPERMOTION que estarán en el Mundial:

Barcelona: Raphinha (Brasil), De Jong (Países Bajos), Hamza Abdelkarim (Egipto), Joan García (España), Eric García (España), Cubarsí (España), Pedri (España), Gavi (España), Dani Olmo (España), Ferran Torres (España), Lamine Yamal (España), Koundé (Francia), Joao Cancelo (Portugal), Rashford (Inglaterra)

Real Madrid: Vinicius (Brasil), Brahim (Marruecos), Arda Güler (Turquía), Rüdiger (Alemania), Courtois (Bélgica), Tchouaméni (Francia), Mbappé (Francia), Alaba (Austria), Bellingham (Inglaterra)

Villarreal: Tajon Buchanan (Canadá), Tani Oluwaseyi (Canadá), Freeman (Estados Unidos), Nicolas Pépé (Costa de Marfil), Logan Costa (Cabo Verde), Pape Gueye (Senegal), Renato Veiga (Portugal), Thomas Partey (Ghana)

Atlético de Madrid: Obed Vargas (México), Llorente (España), Pubill (España), Baena (España), Sorloth (Noruega), Musso (Argentina), Julián Álvarez (Argentina), Nico González (Argentina(, Almada (Argentina), Giuliano Simeone (Argentina), Nahuel Molina (Argentina)

Real Betis: Álvaro Fidalgo (México), Ricardo Rodríguez (Suiza), Amrabat (Marruecos), Abde (Marruecos), Lo Celso (Argentina), Cucho Hernández (Colombia), Bakambu (RD Congo)

Celta: Starfelt (Suecia), Borja Iglesias (España)

Getafe:

Rayo Vallecano: Pathé Ciss (Senegal), Mumin (Ghana)

Valencia: Eray Cömert (Suiza)

Real Sociedad: Take Kubo (Japón), Oyarzabal (España), Guedes (Portugal), Caleta-Car (Croacia), Sucic (Croacia)

Espanyol: Charles Pickel (RD Congo).

Athletic: Álex Padilla (México), Unai Simón (España), Laporte (España), Nico Williams (España), Iñaki Williams (Ghana)

Sevilla: Djibirl Sow (Suiza), Nyland (Noruega).

Deportivo Alavés:

Elche: Affengruber (Austria)

Levante:

Osasuna: Víctor García (España), Budimir (Croacia)

Racing de Santander: Gustavo Puerta (Colombia)

Mallorca: Mojica (Colombia), Samú Costa (Portugal)

Real Oviedo: Hassan (Egipto), Kwasi Sibo (Ghana)

Burgos: Hugo Cuenca (Paraguay)

Girona: Azzedine Ounahi (Marruecos), Witsel (Bélgica)

Castellón: Cipenga (RD Congo).

Cultural Leonesa: Homam Ahmed (Qatar)