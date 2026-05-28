Lucas Gatti Argentina, 28 MAY 2026 - 20:01h.

El jugador del Real Madrid se encuentra entrenando en el Predio de la AFA en Ezeiza

El rol de Mastantuono tras la pelea en el Real Madrid

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La Selección Argentina presentará este viernes la lista definitiva de 26 convocados para disputar el Mundial 2026. En esa nómina final, no estará Franco Mastantuono, quién quedará afuera de la cita mundialista.

Según ha podido confirmar ElDesmarque, el entrenador argentino, Lionel Scaloni, tomó la decisión de no llevar a Estados Unidos, México y Canadá al mediocampista ofensivo del Real Madrid por una cuestión netamente futbolística. El jugador todavía no fue notificado sobre su no participación en la Copa del Mundo, pero la decisión del cuerpo técnico ya fue tomada.

¿El motivo principal de por qué se quedó fuera?

El futbolista de 18 años no tuvo una buena temporada en la Casa Blanca. Además, se lesionó en septiembre de 2025, sufrió una pubalgia, y eso le jugó en contra, ya que se perdió la mayoría de los partidos del equipo blanco. La decisión del entrenador de Pujato, Santa Fe, fue por una cuestión de juego.

El técnico de la Internacional Argentina no duda de las condiciones del mediocampista, al que elogió en más de una ocasión. Sin embargo, sabe que no exhibió su mejor versión en cancha, contagiada por la crisis que acecha al Madrid desde hace ya varios meses.

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Desde su llegada al equipo español, el volante apenas disputó 17 cotejos como titular, marcó tres goles y dio una asistencia, siendo una estadística escasa, en casi un año desde que llegó a la Casa Blanca.

El recorrido de Mastantuno en la Abiceleste.

El argentino fue llamado por primera vez a la Selección Argentina Sub-17 por el ex director técnico Pablo Aimar (hoy, ayudante de campo de Scaloni) cuando tenía 15 años. Sus buenas actuaciones en las divisiones inferiores de River despertaron el interés de Javier Mascherano, en su momento entrenador del Sub-20 argentino, quien lo integró a los entrenamientos del seleccionado a mediados de 2022.

En junio de 2025, Scaloni lo incluyó por primera vez en la Mayor para la doble fecha de eliminatorias. Su debut se produjo contra Chile en la victoria por 1-0, partido en el cual ingresó en los últimos once minutos en reemplazo de Thiago Almada.

Desde su primera convocatoria, jugó cuatro partidos bajo el mando de Scaloni, uno solo como titular. Fue al banquillo en el empate en uno contra Colombia. Luego, disputó 63 minutos en la victoria frente a Venezuela por 3-0, y 28´ante Ecuador en el triunfo por la mínima diferencia. Después, se perdió tres partidos por lesión (Venezuela, Puerto Rico y Angola). Al inicio de este año, disputó el complemento contra Mauritania, y fue suplente ante Mauritania, en la despedida del plantel argentino en La Bombonera.

Hoy, Mastantuono se encuentra en Buenos Aires, Argentina, entrenando en el Predio de la AFA en Ezeiza, junto a un grupo reducido de compañeros como Thiago Almada, Giovanni Lo Celso, Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Nahuel Molina Lucero, Exequiel Palacios, entre otros, que entrenan de cara a la Copa del Mundo. Anoche.

Anoche, el futbolista del Real Madrid estuvo presente en el estadio Monumental para observar la victoria de River Plate por 3-0 sobre Blooming en el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.