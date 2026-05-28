Ángel Cotán 28 MAY 2026 - 12:45h.

El candidato a la presidencia responde y propone un debate televisado

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Las elecciones a la presidencia del Real Madrid se calientan. Tras presentar sus candidaturas, en las que incluso se prometen fichajes ya cerrados, Florentino Pérez elevó el tono con una serie de palos a Enrique Riquelme. El joven empresario, al tanto de la situación, responde este jueves con un comunicado en el que le reta a un debate público.

En un escrito muy extenso, Enrique Riquelme lamenta las formas empleadas por el todavía presidente merengue. El candidato a la dirección del Real Madrid aboga por un debate sereno y elegante, razón por la que propone el reto de un debate televisado.

Enrique Riquelme reta a Florentino Pérez en el Real Madrid

Este es el comunicado del candidato a la presidencia: "El Real Madrid merece mucho más que ruido, mentiras, bulos interesados y campañas de difamación entre madridistas que comparten un mismo amor por el club y que jamás deberían utilizarse para limitar la democracia en el Real Madrid. En las últimas horas hemos visto con tristeza cómo el Sr. Florentino Pérez y personas de su entorno más cercano, han optado por la descalificación personal y la tensión en lugar de favorecer un debate sereno, elegante y a la altura de la mayor institución deportiva del mundo.

El señor Florentino Pérez difundió informaciones que son total y rotundamente falsas, apoyándose en publicaciones por las que el propio medio ha pedido disculpas a esta candidatura y que ya han sido rectificadas por el propio medio porque habían recibido información falsa e interesada. De hecho, la operación a la se hace referencia se financió con una emisión de bonos corporativos en el mercado estadounidense de 2.000 millones de dólares al 7,25% y supuso un hito para la historia de emisiones en América Latina, con una demanda por valor de 8.000 millones de dólares.

Por todo ello, invitamos de nuevo y formalmente al señor Pérez a un debate público, abierto y televisado, en el que ambos candidatos podamos responder preguntas y confrontar ideas con transparencia sobre el modelo de club, los proyectos y las sombras que rodean la actuación de parte de su equipo y sus tentáculos en los negocios del Real Madrid.

Los socios merecen saber la verdad de lo que está pasando dentro del club y poder decidir con información completa, respeto institucional y luz y taquígrafos, porque las etapas pasan, pero el Real Madrid y sus valores deben permanecer siempre por encima de cualquier persona. En todo caso, nuestra candidatura seguirá con una campaña limpia, serena, centrada en las ideas de futuro para los socios y siempre, transparente y respetando el legado que todos los madridistas hemos heredado desde 1902".