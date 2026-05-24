Joaquín Anduro 24 MAY 2026 - 17:31h.

La Junta Electoral confirma la candidatura de Enrique Riquelme

Así está la plantilla del Real Madrid para la 26/27: nombres, contratos y el melón de los canteranos

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Ya están confirmadas las elecciones a la presidencia del Real Madrid de forma oficial entre Florentino Pérez, máximo mandatario hasta la fecha, y Enrique Riquelme, el nuevo candidato. La Junta Electoral ha aprobado la candidatura de este último tras presentarla este sábado con sus avales correspondientes y los dos empresarios se disputarán el puesto del presidente del club en unos comicios que podrían celebrarse el próximo 7 de junio, a falta de la fecha oficial.

El club blanco vivirá unas elecciones por primera vez en 20 años, cuando Ramón Calderón consiguió la victoria meses después de la dimisión de Florentino Pérez. El actual presidente llegó al cargo al vencer a Lorenzo Sanz en el año 2000 con el fichaje de Luis Figo como principal reclamo y, en el resto de ocasiones, fue anunciado directamente sin llegar a pasar por las urnas ante la ausencia de otro candidato.

En esta ocasión, después de que Florentino confirmara en una ya célebre rueda de prensa que convocaba elecciones a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme ha aparecido como alternativa. El empresario alicantino ya arrancó su campaña acudiendo este sábado al partido ante el Athletic entre un baño de masas y la camiseta de Dani Carvajal mientras el actual presidente recibió el cariño del propio futbolista en su despedida.

El acta de la Junta Electoral del Real Madrid

Madrid, domingo 24 de mayo de 2026

Reunida la Junta Electoral del Real Madrid Club de Fútbol se relacionan los siguientes acuerdos de la misma:

ASISTEN:

PRESIDENTE D. José Manuel de Carlos Grau

SECRETARIO D. Juan Raúl Castellanos Tarragó

VOCAL D. Lorenzo Álvarez Martín

VOCAL D. Alfredo Revuelta de la Puente

VOCAL D. Luis Alejandro Huerta Calvo

Preside D. José Manuel de Carlos Grau, actuando como secretario D. Juan Raúl Castellanos Tarragó. A tal efecto se hace constar:

Siendo las 17:40 horas del sábado, 23 de mayo, se presenta D. Enrique José Riquelme Vives, socio nº 41.736, como candidato a la presidencia del Real Madrid.

Que presenta a esta Junta Electoral la documentación de la candidatura:

* Escrito de presentación.

* Relación de los miembros que componen la candidatura con la firma y aceptación expresa de todos y cada uno de ellos.

* Programa electoral que se recepciona con sello de entrada fechado a 23 de mayo de 2026.

Que presenta preaval y aval bancario a tenor de lo dispuesto en el artículo 40.B.7 de los Estatutos Sociales del Real Madrid C. F.

Habiéndose examinado detalladamente dicha candidatura, reflejamos un error en un vocal de la Junta Directiva, D. José Olivé Pina, presentándose con un número de socio no actualizado.

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Presentada en plazo y reuniendo la misma todos los requisitos exigidos en las vigentes normas electorales y demás disposiciones legales aplicables, esta Junta Electoral adopta por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo:

PROCLAMAR VÁLIDA LA CANDIDATURA PRESENTADA POR D. ENRIQUE JOSÉ RIQUELME VIVES, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, apartados B) y C) de los vigentes estatutos del club Y TRASLADA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN A LA CITADA CANDIDATURA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELÉCTRONICO APORTADA POR EL REPRESENTANTE DE LA CANDIDATURA.

Y sin otro asunto que tratar se da por finalizada la reunión, siendo las 15:30 horas del lugar y fechas señalados anteriormente.