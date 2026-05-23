Pablo Sánchez 23 MAY 2026 - 23:43h.

La maldición del brazalete del Real Madrid y quién será el nuevo capitán para la temporada 2026/2027

Reconocimiento para todos sus seres queridos

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El partido entre el Real Madrid y el Athletic fue el preludio de una noche de despedidas. El tifo del Santiago Bernabéu a Dani Carvajal y el reconocimiento tanto al lateral como a Alaba vinieron acompañadas de las palabras de cariño del futbolista español. Dani pone fin a una extensa etapa y quiso hacerlo despidiéndose de todos sobre el terreno de juego.

Por ello, tras el pitido final, recibió el homenaje y el reconocimiento del Santiago Bernabéu, quien lo escuchó atentamente mientras daba las gracias a todas las personas que le han ayudado a cumplir su sueño. Entre todos, destacó la figura de Florentino Pérez y el importante gesto que tuvo con él a las pocas horas de caer lesionado de gravedad. Un detalle que quiso recalcar ante las miles de almas madridistas presentes.

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Los agradecimientos de Dani Carvajal

"Buenas noches madridistas, no es un momento fácil para mí. Estoy emocionado por la gran despedida que me estáis brindando. Lo primero dar las gracias a nuestro presidente, Don Florentino. Él fue el que me trajo de vuelta desde Alemania, hemos ganado muchas Champions juntas pero me quedo con que ni 24 horas después de la lesión por la banda no dudó en ampliar mi contrato. Gracias de todo corazón.

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Gracias a todos mis compañeros. Los actualmente jugadores del Madrid, no hemos tenido temporadas fáciles, pero estoy seguro de que volveremos a ganar. Hay que levantarse como dice nuestra historia. Hoy no puedo dejar de acordarme de esta época. Con mi salida ponemos fin a una era maravillosa, una era de cuatro Champions en cinco años, aquella décima, tres seguidas, aquellos Cristiano, Casillas, Ramos, Ancelotti, Zidane.

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Innumerables nombres que han llevado por alto este escudo. Os voy a pedir un aplauso fuerte para ellos, nos hicieron grandes y nos llevaron a lo más alto. Quiero continuar agradeciéndole a mis padres, a mi hermana, por hacer ese esfuerzo tan grande cuando era niño. Por llevarme a entrenar, a los partidos, frío, lluvia, nieve, siempre habéis estado ahí, habeis puesto de vuestra parte para que mi sueño se cumpliese. De verdad, gracias. A mi mujer, a mis hijos. He vivido dos años muy difíciles, la cara amarga de este deporte y vosotros habéis sido mi motor, habéis hecho que mis días tristes se llenaran de luz, que sacase la fuerza suficiente para levantarme una y otra vez. Os quiero mucho.

Sois maravillosos. Desde mi primer día hasta el último nos habéis llevado en volandas. Lo que se vive en este estadio no se puede describir, simplemente hay que sentirlo. Me habéis apoyado desde el día que llegué. Esta despedida hace que esté muy orgulloso de ser madridista, por estar en las buenas y en las malas. Hay trayectorias de jugadores que la definen sus éxitos, pero hay otras que la definen por cuánta gente les puede calar. Solo quiero que el día de mañana cuando me recordéis lo hagáis con orgullo y con la certeza de lo que lo di todo por esta camiseta", concluyó.