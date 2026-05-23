Joaquín Anduro 23 MAY 2026 - 22:56h.

Así jugaron los hombres de Álvaro Arbeloa

Enrique Riquelme, como un aficionado más, se da un baño de masas en el Bernabéu al grito de "presidente"

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El Real Madrid acabó la temporada con victoria por 4-2 ante el Athletic Club en un partido marcado por el espectacular homenaje a Dani Carvajal y las despedidas de Álvaro Arbeloa y de David Alaba con Kylian Mbappé confirmando el Pichichi.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la Jornada 38 de LALIGA EA SPORTS.

Thibaut Courtois [5]: Tuvo que intervenir por primera vez para evitar el susto en un remate al que no llegó Iñaki Williams pero iba muy envenenado. Terminó encajando dos goles aunque le dejaron vendido.

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Dani Carvajal [8]: En la despedida del club de su vida, el capitán del Real Madrid se lució con una asistencia espectacular para el tanto de Gonzalo García. Cumplió con creces en su adiós antes de recibir el emotivo homenaje de todo el Santiago Bernabéu con su familia presente incluyendo el pasillo de compañeros e incluso rivales.

Raúl Asencio [5]: Perdió la marca de Guruzeta en el 2-1 en una primera parte en la que no se mostró todo lo sólido que debía aunque mejoró ya en la segunda mitad permitiendo menos peligro del rival.

David Alaba [6]: Último partido del austríaco con el Real Madrid con su homenaje correspondiente por parte del Santiago Bernabéu tras una actuación en la que no falló atrás.

Álvaro Carreras [6]: Sufrió varios despistes defensivos con los que los futbolistas del Athletic lograron cogerle la espalda pero estuvo bien en los duelos y unos contra uno además de sumar la asistencia del 3-1 de Mbappé.

Fede Valverde [6]: Jugó muy incrustado entre los defensas del Real Madrid en su regreso tras la pelea con Tchouaméni impidiendo que tuviera incidencia arriba. Ayudó a no sufrir atrás.

Thiago Pitarch [9]: El ceutí fue uno de los futbolistas más enchufados del Real Madrid aportando trabajo siempre en la medular y apoyos para mover la pelota además de una gran asistencia a Bellingham y otro pase de gol a Brahim.

Jude Bellingham [7]: El inglés termina una mala temporada con su segundo gol consecutivo en el Santiago Bernabéu con una gran volea con la zurda. No había estado del todo bien en un partido en el que se las tuvo tiesas por momentos con los rojiblancos.

Franco Mastantuono [4]: No aprovechó su oportunidad el argentino en un encuentro que reflejó muy bien lo que ha sido prácticamente toda su temporada, salvo un mejor inicio, sin tener trascendencia en los partidos.

Gonzalo García [8]: Se despidió de la temporada con su futuro en el aire marcando su primer gol en el primer equipo del Real Madrid con Mbappé a la misma vez sobre el campo. Sigue dejando buenos movimientos arriba.

Kylian Mbappé [7]: Llegó a recibir pitos después de una primera parte en la que se le vio que se tomaba poco en serio el partido pero anotó un tanto más para lograr el Pichichi tras el que hizo las paces con Arbeloa con un abrazo.

Sustituciones de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid-Athletic

Dean Huijsen [5]: Entró por Alaba en el adiós del austríaco y se comió el gol de Izeta en un fallo en el que, es verdad, le dejaron solo con dos jugadores.

Dani Ceballos [5]: El sevillano volvió por sorpresa en el último encuentro de la temporada que puede ser su despedida del club merengue.

Arda Güler [5]: Poco pudo hacer el turco ya en un partido con poca tensión.

Brahim Díaz [6]: Gol del internacional marroquí que le dedicó a Dani Carvajal para terminar la temporada con una sonrisa.

Manu Serrano [-]: El defensa tuvo el honor de debutar con el Real Madrid entrando por Carvajal en la despedida del capitán.