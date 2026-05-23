El abrazo entre Mbappé y Arbeloa para hacer las paces en el Real Madrid

Pablo Sánchez 23 MAY 2026 - 22:25h.

Mbappé da la cara y responde a todo: sus vacaciones, pitos, Xabi Alonso, "cuarto delantero" e indirectas a Arbeloa

Bellingham tuvo un gesto similar en el primer tiempo

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El Real Madrid vivió una noche extraña en el último duelo de la temporada frente al Athletic en el Santiago Bernabéu. La cita sirvió para despedir el año, a Dani Carvajal y también para que la afición blanca expresara su sentir con algunos de los protagonistas de la noche. Los focos apuntaban, como casi cada semana, a Kylian Mbappé, quien dejó un llamativo gesto después de su tanto en la segunda parte.

Tras ver portería con una gran definición desde la frontal y celebrarlo con sus compañeros, se dirigió al banquillo, al lugar en el que se encontraba Arbeloa, para darle un abrazo. Un gesto que entierra el hacha de guerra entre las dos partes después de varios capítulos desagradables en las últimas semanas y meses. El tanto suponía el 3-1 y encarrilaba el duelo para los de blanco.

Despedidas, fin de temporada y elecciones a la vista

El Santiago Bernabéu acogió un último partido de Liga en el que el resultado fue lo de menos. El Real Madrid venció 4-2 al Athletic Club, pero el ojo estaba puesto en las despedidas de Dani Carvajal, David Alaba, especialmente, y también del visitante Ernesto Valverde, además de unas más que posibles elecciones a la presidencia del club por primera vez en 20 años.

Último partido de la temporada para el Real Madrid. En casa y después de una campaña sin títulos que se ha llevado por delante el trabajo de dos entrenadores. Xabi Alonso se marchó en enero y Álvaro Arbeloa hará lo propio para dejar paso a José Mourinho… si Florentino Pérez vuelve a ser elegido presidente del club.

Una incógnita que el propio Florentino se encargó de poner sobre la mesa en su comparecencia ante los medios de comunicación del pasado 12 de mayo. A pesar de tener asegurado el cargo hasta enero de 2028, convocó elecciones anticipadas en un órdago a ver si alguien era capaz de batirle. Y, de momento, le ha salido un opositor por primera vez en 20 años.

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A la espera de que la junta electoral ratifique, o deniegue, sus documentos, Enrique Riquelme, presidente de Cox Energy, ha cumplido con los pasos para ser candidato. Y este sábado se dio su primer baño de masas a su entrada al Santiago Bernabéu por la puerta 65. Ataviado con camiseta y bufanda del club.

Una campaña electoral y fecha de elecciones que se sabrán el domingo, después de finalizar una temporada de incendios internos en el vestuario del Real Madrid y que acaba con la despedida del último jugador de una etapa histórica del conjunto blanco, de las seis Champions en diez años.