Mbappé sonríe ante las risas y atenta mirada de Arbeloa

Andrea Esteban 16 MAY 2026 - 15:01h.

El entrenamiento del Real Madrid rebaja el incendio entre Mbappé y Arbeloa

Arbeloa, rendido al 'manicomio' del Sevilla: "Es un estadio ilusionante"

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El Real Madrid ha completado este sábado su último entrenamiento antes del partido de la jornada 37 frente al Sevilla FC con el foco puesto en Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa tras la tensión vivida esta semana.

Las imágenes de ElDesmarque muestran al delantero francés realizando los ejercicios con una sonrisa visible mientras el técnico madridista y su cuerpo técnico observaban atentamente la sesión entre gestos distendidos y risas desde un lateral del entrenamiento.

Mbappé cambia el gesto tras su cruce con Arbeloa

La semana había dejado un ambiente muy tenso en Valdebebas después de las declaraciones de Kylian Mbappé tras el duelo ante el Oviedo, cuando deslizó públicamente que para Álvaro Arbeloa era “el cuarto delantero” del equipo.

El técnico del Real Madrid respondió posteriormente en rueda de prensa negando cualquier problema con el jugador y asegurando que la gestión de minutos respondía únicamente a cuestiones físicas.

Ahora, en la última sesión antes de visitar al Sevilla FC, las imágenes reflejan un ambiente bastante más relajado dentro del grupo.