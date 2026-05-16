Arbeloa, rendido al 'manicomio' del Sevilla: "Es un estadio ilusionante"

Álvaro Borrego 16 MAY 2026 - 11:48h.

El entrenador del Real Madrid reconoció que la del Sevilla es "una de las mejores aficiones de España"

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Álvaro Arbeloa compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido que disputarán Sevilla FC y Real Madrid este domingo, a partir de las 19.00 horas, en el Sánchez-Pizjuán. Como viene siendo habitual, la comparecencia estuvo marcada por el carrusel de preguntas sobre su discusión con Kylian Mbappé, que volverá a ser titular en Nervión, aunque entre tanta polémica también hubo momento para subrayar la labor que ha realizado su 'colega' Luis García Plaza.

"Es un Sevilla que creo que ha ganado los tres últimos partidos y que viene haciendo las cosas muy bien con un entrenador como Luis con una grandísima experiencia que todos sabemos cómo trabajan sus equipos. Un estadio que, para nosotros, siempre es ilusionante por la complejidad que tenemos de jugar, por el ambiente que se crea cuando juega el Real Madrid allí. Una afición que seguro que es una de las mejores de España, un grandísimo club y seguro que siendo el último partido de la temporada en su campo van a querer hacer un gran partido contra el Real Madrid delante de su gente. Una dura batalla, una vez más", argumentaba el entrenador.

El técnico del conjunto blanco se refirió a las polémicas declaraciones de Mbappé después del choque frente al Oviedo, en las que afirmó que Arbeloa le comentó antes del encuentro que era el cuarto delantero. "Justo subía para aquí y acabo de ver a Mbappé. Le he dicho que estuviese tranquilo, que ya me encargaba yo. Entiendo que estas cosas puedan ser noticia. Todo lo que dijo lo habíamos hablado ya antes, yo me lo tomo con más naturalidad. Entiendo cómo se sienten los jugadores cuando no juegan", señaló.

"Kylian el otro día no estaba contento y me gusta. Para mí es algo que tiene mucha más normalidad que lo que se le ha dado. Lo mejor era que jugase un rato la segunda parte, quizás, sin el partido de mañana, la situación habría sido distinta. Pero nada más. Yo le doy mucha normalidad a lo que ha pasado estos días. Mi relación con Mbappé sigue siendo la misma", agregó.