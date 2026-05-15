La historia de Jorge y Anne van der Schans, el matrimonio que surgió de la UEFA del Sevilla en Eindhoven

Tito González 15 MAY 2026 - 20:33h.

El fútbol, las casualidades y un destino: formar una familia donde el Sevilla lo es todo

La anécdota de la negociación del Sevilla con García Plaza: "¿Eres capaz de hacer tres victorias?"

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"10 de mayo de 2006. Hace veinte años que el Sevilla ganó su primera UEFA en Eindhoven y yo sin saberlo conocí a mi marido". Así empieza la historia de amor de Jorge Casanova y Anne van der Schans relatada por ellos mismos. Él, sevillano y sevillista. Ella, natural de Países Bajos. Él acudió con sus amigos a ver la final. Ella, a dar un paseo y tomar algunas bebidas con sus amigas. Ni siquiera sabía que allí se celebraría una final de fútbol. Un matrimonio cuya semilla germinó aquella tarde, justo antes de la histórica goleada contra el Middlesbrough. Los sevillistas saboreaban por primera vez las mieles del éxito europeo, pero ellos habían ganado mucho antes de disputarse el partido.

Anne salió a dar un paseo junto a dos amigas más. De repente se encontraron con la fan zone del Sevilla FC, les picó la curiosidad y acudieron para ver lo que allí ocurría. Un amigo de Jorge, con nuestra particular desvergüenza sevillana, paró a aquellas tres chicas, con las que dialogaron durante más de dos horas. Una vez concluido ese tiempo, los dos grupos se separaron. Aquel breve relato parecía esfumarse, pero después de la final... nuestros protagonistas volvieron a encontrarse. Hablaron, se dieron los teléfonos, tres meses después se vieron en Estepona... y hasta aquí. Viven felices y comen perdices.

Hoy presumen de tener una familia maravillosa. Justo cuando se cumplen veinte años de ese amor a primera vista, Jorge y Anne disfrutan de tres hijos para los que el Sevilla lo es todo. Sin ello habría sido imposible germinar ese matrimonio. Y como no podía ser de otra forma, nos cuentan su historia en ElDesmarque. ¿Quieres conocerla? Puedes verla en el vídeo de arriba.