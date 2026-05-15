Por qué Akor Adams entrenó descalzo con el Sevilla FC

Álvaro Borrego 15 MAY 2026 - 10:44h.

El delantero realizó carrera continua y trabajo de recuperación junto a los titulares contra el Espanyol

Así queda la probabilidad de descenso a Segunda tras el empate del Girona

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El Sevilla FC ha comenzado la preparación del duelo contra el Real Madrid, en el que buscarán certificar la permanencia en Primera División. Un triunfo bastará para que sea matemático y evitar tener que sacar la calculadora en la última jornada. Para lograrlo la plantilla será llevada en volandas por un Sánchez-Pizjuán hasta la bandera, con el propósito de alargar la racha, sumar la que sería la cuarta victoria consecutiva de los de Luis García Plaza y ahondar en la herida de un club golpeado por la polémica y las filtraciones surgidas en las últimas semanas sobre Mbappé, Arbeloa, Fede Valverde, Camavinga, Dani Ceballos y Florentino Pérez entre otros. La principal esperanza en el ataque sevillista volverá a ser Akor Adams, quien con diez goles y cuatro asistencias está firmando la segunda mejor temporada de su carrera.

Curiosamente el ariete nigeriano protagonizó una de las anécdotas de la jornada. Akor Adams realizó junto al resto de titulares contra el Espanyol una sesión específica de recuperación, con una serie de ejercicios individualizados y carrera continua para dosificar los esfuerzos. Lo más llamativo es que el delantero lo hizo descalzo. Sin botines ni botas de fútbol.

Esta práctica no es inusual en los deportistas, dado que hacerlo puntualmente fortalece la musculatura intrínseca del pie, mejora la propiocepción y la técnica de carrera, y reduce la carga en articulaciones como rodillas y caderas. Ciertos estudios aseguran que esta práctica es beneficiosa en muchos aspectos, aunque conviene recordar que solo se realiza en carrera continua y no con cargas o balón de por medio. Sin ir más lejos, algunos como Sergio Ramos lo hacían casi a diario, al igual que otros compañeros como Jordán.

En lo que se refiere al entrenamiento, la gran novedad es el regreso de Marcao cuatro meses después de tener que pasar por quirófano. El club le dio la baja de larga duración y no podrá jugar hasta la próxima temporada, pero su vuelta a los terrenos de juego confirma su recuperación. El otro regreso destacado fue el de Isaac Romero, quien sí estará disponible para la visita del Real Madrid. La única ausencia fue la de Manu Bueno.