Las cuentas de Míchel en el Girona para evitar el descenso: "El Getafe con 48 está en Conference"
Girona FC y Real Sociedad empataron en la trigésimo sexta jornada de LALIGA EA SPORTS, un resultado que pone el descenso patas arriba. Y es que, en este momento, hay hasta nueve equipos implicados que todavía pueden perder la categoría. Hasta esta jornada intersemanal, incluso el Athletic Club, noveno clasificado, tenía opciones de caer. Así las cosas, ahora el técnico del conjunto gironí, Míchel Sánchez, ha hecho las cuentas que pueden suponer la salvación en la parte baja de la tabla.
Y es que el Girona comenzó la jornada como el decimoctavo clasificado. Algo que no le preocupó en exceso: "Estar en descenso no significaba nada porque nosotros dependíamos de nosotros mismos. El equipo estaba convencido de salir hoy a hacer un gran partido y ganar. Lo hemos intentado de todas las formas", explicó. En este sentido, reflexionó sobre qué necesita el Girona, y otros equipos, para evadir el descenso: "Con cuatro puntos, seguro, pero es posible que con tres, es posible con seis... no lo sé. Creo que, con cuatro, seguro, pero podemos conseguir seis", comentó. Eso sí, no se quedó satisfecho con el empate: "No es el mejor resultado pero es un punto que hace que sigamos dependiendo de nosotros mismos".
En este sentido, el técnico vallecano sabe que perder contra el Atlético de Madrid les condenaría a mirar resultados ajenos: "Ese resultado nos hace no depennder de nosotros mismos. Tenemos que ir al Metropolitano a ganar. (...) No me planteo otra cosa que no sea un resultado para depender de nosotros en la última jornada. Solo quiero llegar a Elche rezando para depender de mí mismo. Eso pasa por ganar o empatar en el Metropolitano. Ganando o empatando, seguro. Si perdemos, no lo sé, así que tenemos que sacar algo del Metropolitano", reflexiona.
Por último, Míchel valora la locura de resultados que se han dado esta temporada y lo ajustada que está la clasificación: "Los equipos que pelean por Europa no pasan de 48 puntos. Está el Getafe en Conference, a siete puntos de nosotros y a ocho del descenso. La liga está tan igualada que... Pueden ser tres, pero yo creo que van a ser cuatro. Si Mallorca y Levante empatan, son cuatro para depender de ti mismo. Veremos lo que hacen en la última jornada, pero no queremos ir pensando que otros resultados nos pueden bajar. Tenemos que hacer lo mismo que los dos equipos, y juegan entre ellos. Si empatan, tenemos que empatar, y si gana uno y nosotros ganamos, tenemos mucho ganado, sabiendo que el Elche viene a jugarse todo. Quiero depender de mí mismo contra el Elche", sentencia.