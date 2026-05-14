Pepe Jiménez Sevilla, 14 MAY 2026 - 18:00h.

El ex del Betis cuenta todo lo que pasó en el vestuario

Andrés Guardado recuerda su pelea con Manuel Pellegrini: "La más fuerte de mi vida"

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Andrés Guardado vuelve a responder. El exjugador del Betis, tras un cruce de declaraciones con Monchi tras rememorar lo vivido en aquel derbi del palo, ha vuelto a contestar al ahora director deportivo del Espanyol desafiándole y mandándole varios mensajes muy duros.

El exmediocampista ha concedido una extensa entrevista en El Camino de Mario, el canal de Mario Suárez, en el que ha repasado multitud de momentos de su carrera, dedicándole algunos minutos a su enfrentamiento reciente con Monchi.

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"No le conviene que hable", decía antes de indicar que "creo que él quiere que me quede callado como ha tenido callada a toda la gente del Sevilla que no ha hablado nadie del Sevilla. Dime alguien. Nadie, ¿no? Con ellos sí tiene la jerarquía para que se queden callados. ¿Conmigo? ¿Qué me va a decir?".

En este sentido, Guardado hacía gestos y decía "más como es Monchi", asegurando que "el sabe lo que pasó, no sé si él fue, no entro, no tengo pruebas, pero no sé si él fue el de la idea de formar el teatro. Aparte, Monchi, que le conocemos. Él podrá decir mil cosas, pero la gente le conoce y sabe cómo se maneja en este tipo de situaciones".

Sin culpar a Joan Jordán, sino a la persona que "decidió montar todo el show", Guardado lamenta lo ocurrido aquella noche y desvela todo lo que pasó en el túnel de vestuarios.

"Estábamos debatiendo en el vestuario, el árbitro, Lopetegui, Pellegrini... vi el palo y cuando empecé a escuchar que no querían jugar, porque tenía una conmoción. Cogí el palo y empecé a darme con el palo en la cabeza. El palo se dobló y les dije que si yo tenía también conmoción. El árbitro se quedó que no sabía ni lo que hacer. Fue de las cosas feas que se viven en el fútbol. Lástima porque fue en un derbi", añade.

Respecto a este tema, si aún tenía algo que decir, volvió a recordar a Monchi e insistió en que "me dice que me calle porque no le convendrá que hable del tema".