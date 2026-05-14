Basilio García Sevilla, 14 MAY 2026 - 13:26h.

El jugador será intervenido este viernes en Barcelona

El paradón de Dmitrovic a Aitor Ruibal que evitó el triunfo del Betis

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El Real Betis Balompié jugará la próxima temporada la UEFA Champions League, ya no tiene objetivo clasificatorio alguno en las dos jornadas que quedan de LALIGA EA SPORTS y toca empezar a pensar en la próxima campaña. Eso es lo que hará Aitor Ruibal, que este viernes se va a operar en Barcelona y ya no jugará en lo que queda de ejercicio.

El Betis, a través de su departamento de comunicación, ha informado de que el jugador -que se ha entrenado con total normalidad este jueves- tenía programada desde hace semanas someterse a una intervención para solventar los problemas que lleva arrastrando en el menisco externo de su pierna derecha toda la temporada.

Al haberse logrado el objetivo, el cuerpo médico y el propio Aitor Ruibal han decidido adelantar la operación para comenzar cuanto antes su recuperación y agilizar los plazos para su regreso al trabajo. Así las cosas, el futbolista será operado este viernes en una clínica de la Ciudad Condal, y tras la intervención el club ofrecerá su parte médico.

Cabe recordar que, en enero de 2024, ya estuvo de baja durante un tiempo al padecer un edema en la rodilla derecha que está asociado a una lesión meniscal, pero lo que parecía que podría provocar una baja de tres meses se quedó e dos partidos. Se trata de la misma rodilla que le ga estado ‘dando la lata’. Entonces, se siguió un tratamiento conservador, pero ahora se ha decidido que la articulación sea intervenida.

Pellegrini ya avisó de la lesión de Aitor Ruibal

“Aitor hace varios meses que tuvo una pequeña molestia en el menisco que le produce cierto dolor, pero está en condiciones de jugar”, explicó Pellegrini en la previa del partido ante el Getafe del pasado mes de marzo, en la única noticia pública sobre esta dolencia del jugador durante la campaña.

El periodo de recuperación está por determinar, pero la intención del club es que el jugador pueda estar lo antes posible y realizar la pretemporada con la máxima normalidad, motivo por el que se ha adelantado la fecha de la operación. Se une a Ángel Ortiz y a Marc Bartra como los jugadores que no estarán disponibles por lesión en el tramo final.

Aitor Ruibal, que no pudo jugar el martes ante el Elche por estar sancionado, despide la temporada con 42 partidos jugados, cinco goles, cuatro asistencias y un total de 2703 minutos completados.