Basilio García Sevilla, 14 MAY 2026 - 10:29h.

La continuidad del entrenador chileno, a debate en ElDesmarque

Pellegrini deja en el aire su futuro: "Cuando son dos partes siempre hay alguna duda"

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Manuel Pellegrini sí, o Manuel Pellegrini no. Esa es la cuestión que divide a los béticos durante toda la temporada, y ni siquiera la clasificación para la UEFA Champions League después de 21 años disipa las dudas.

ElDesmarque ha salido a las calles de Triana para preguntar por la figura del entrenador chileno, quien tiene una temporada más de contrato y muchas opciones de continuar. “Gracias a él estamos donde estamos” y “que se vaya, que es muy pesado”, son dos opiniones que salen casi a la vez de la boca de dos béticos que sienten igual, en verdiblanco, pero piensan diferente.