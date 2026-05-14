Celia Pérez 14 MAY 2026 - 09:07h.

El nuevo director deportivo estuvo en el vestuario antes del inicio del partido

El gol de Kike García desata la emoción en el Espanyol: de las lágrimas de Manolo González a la celebración de Monchi

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El Espanyol consiguió anoche una valiosísima victoria ante el Athletic Club para tomar distancia con el descenso. El cuadro de Manolo González dejó los tres puntos en casa gracias a los goles de Pere Milla y Kike García, dando así una bocada de oxígeno tremenda a un equipo que ha vuelto a ganar 143 días después. Lo ha hecho ante su afición y con Monchi como nuevo director deportivo ya en las gradas siendo uno de los protagonistas.

Tres días después de que el Espanyol hiciera oficial el fichaje de Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' como nuevo director general deportivo, el de San Fernando ha comenzado a vivir los partidos del equipo como uno más. De hecho, este mismo miércoles se le ha podido ver en la grada celebrando por todo los alto los goles del cuadro perico, pero también motivando a los suyos dentro de vestuarios.

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Tal y como muestran las cámaras de LALIGA, Mochi fue grabado en el vestuario blanquiazul momentos antes de comenzar el partido, ejerciendo de líder y motivando a los futbolistas. Con mensajes como "metidos de inicio" o "que se vea quién se juega algo", alentaba a los suyos instantes antes de que rodara la pelota.

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Fue antes de un partido en el que el Espanyol consiguió ganar tres puntos importantísimos. Buena muestra de ello la dieron no solo la celebración de los jugadores en el terreno de juego, sino también Monchi en la grada, celebrando con sus acompañantes el tanto en el añadido que certificaba la victoria, y Manolo González. Especialmente el técnico perico fue captado por las cámaras de Movistar en una celebración más que emotiva. Tremenda su imagen en el banquillo, con lágrimas en los ojos. También Edu Expósito.

El Espanyol volvió a ganar 18 jornadas después ante los suyos y lo hizo con una victoria clave para la salvación.