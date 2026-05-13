El uno por uno del Espanyol ante el Athletic: notas de un valiosa victoria por la permanencia

Celia Pérez 13 MAY 2026 - 20:55h.

Ponemos nota, uno a uno, a los jugadores de Manolo González

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El Espanyol se ha medido este miércoles al Athletic Club en el partido correspondiente a la jornada 36 de LALIGA EA Sports. Los de Manolo González consiguieron dejar la victoria en casa gracias a los goles de Pere Milla y Kike García en la segunda mitad.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto perico en el partido disputado en el RCDE Stadium

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Dmitrovic [6]: partido serio y seguro del serbio. Tuvo una buena parada a Ruiz de Galarreta y mano fundamental en un remate de Guruzeta.

El Hilali [6]: atento, evitando una ocasión clarísima de Iñaki. Lleva en cobertura desde banda derecha.

Riedel [5]: despejando bien de cabeza, aunque partido bastante cuestionable en líneas generales. Le dio mucho espacio a Berenguer en una chilena e Iñaki le ganó la partida en una jugada que acabó resolviendo El Hilali. Pidió el Athletic una mano de él en una jugada con Unai Gómez.

Cabrera [6]: un poco más centrado que su compañero. Despejando con rotundidad y encimando para evitar las ocasiones del club rojiblanco. Tuvo un buen cabezazo que detuvo el portero del Athletic.

Carlos Romero [6]: protagonista con sus subidas. Cada vez que lo hacía creaba peligro. Tuvo una clarísima que obligó a lucirse a Unai y puso centro medido a peligrosísimo para Roberto. En un centro suyo llegó el tanto de Pere Milla.

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Antoniu Roca [4]: bastante desaparecido más allá de un balón buscando a Rubén Sánchez. Le costó en una banda en la que tuvo que vérselas con Areso.

Urko [5]: ofreciendo muchas dudas. No despejó bien el área y a punto estuvo de liarla. Estorba más que ayuda a Dmitrovic en una ocasión clarísima del Athletic. Precipitado. Ya en la segunda mitad parece que se quitó un poco de presión y estuvo un poco más certero.

Pol Lozano [5]: tampoco fue precisamente su partido más brillante. Provocó una falta tras un error suyo con una perdida grave. Más liberado tras el descanso.

Rubén Sánchez [5]: aportando velocidad en su banda, poniendo centros una y otra vez, y muy atento en los robos.

Edu Expósito [7]: clave en el juego blanquiazul. Vio clarísima la carrera de Carlos Romero en el gol de Pere Milla. Es increíble todo lo que le aporta al equipo. En la media punta, no solo dirige el juego sino que también siempre está atento en los robos y las ayudas defensivas.

Roberto Fernández [4]: entró poco en contacto con el balón. Aún así trató de ayudar al equipo descargando. Tuvo un buen de espuela que paró Unai Simón.

Sustituciones en el Espanyol

Jofre Carreras [5]: en banda, buscando desborde, carrera.

Pere Milla [7]: entró con ganas y lo demostró. Marcó el 1-0 tras un buen centro de Carlos Romero.

Terrats [5]: la dejó pasar a la perfección para el tanto de Kike.

Kike García [7]: gran control y definición para batir a Unai.