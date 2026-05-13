Diego Páez de Roque 13 MAY 2026 - 20:35h.

Álex Márquez atendió a los medios de comunicación y habló sobre su hermano Marc

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El Gran Premio de Montmeló de MotoGP estará marcado por la ausencia de Marc Márquez. El piloto español sufrió una lesión en su pie derecho, aunque esta mañana se ha conocido sus intenciones para después de la carrera en Barcelona. Entre lágrimas, el catalán ha confesado a su equipo que tenía programada una nueva cirugía en ese hombro que tantos problemas le ha dado. Una imagen que ha dejado helados a todos sus fans.

Esta misma tarde, los pilotos españoles han atendido a los medios de comunicación en el evento previo al Gran Premio que tendrá lugar este fin de semana. El primero de ellos ha sido Álex Márquez, quien ha sido preguntado por el estado de su hermano Marc.

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Álex Márquez cuenta cómo está Marc Márquez

Como en otras ocasiones donde Marc Márquez ha sufrido otro tipo de lesiones, Álex reconoció que su hermano "está bien" y "más animado". "Es verdad que el primer golpe siempre es duro, pero está mucho más animado, positivo y con ganas de volver. Como es el ADN de Marc", comentó ante los periodistas presentes.

El año pasado, los dos pilotos mantuvieron una férrea pelea entre hermanos por el liderazgo de MotoGP que terminó llevándose Marc. Pese a su ausencia este fin de semana, Álex se centra en sí mismo.

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"Que yo sepa encima de la moto voy solo. Esté Marc o no, es lo mismo. Es verdad que hay circuitos donde él marca la diferencia, donde en la primera salida te puede meter tranquilamente medio segundo, ahí sube el nivel. Al final no cambia nada, si pienso que sin Marc me cambia el fin de semana es un error", comentó.

Además, Álex Márquez admitió que aunque Marc Márquez mueva muchas masas y traiga a muchos fans, su equipo y él tratarán de dar lo mejor de ellos mismos sin pensar en si está Marc o no.