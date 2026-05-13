Los motivos de Jorge Martín para soñar con el título de MotoGP

Alberto Cercós García 13 MAY 2026 - 11:41h.

Jorge Martín dio un paso adelante en Le Mans siendo el completo dominador del Gran Premio

Martinator 2.0

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El Gran Premio de Francia en Le Mans dejó una cosa muy clara: Jorge Martín ha vuelto. Tras superar una de las temporadas más complicadas a nivel personal, el piloto español está disfrutando de nuevo de un gran nivel en el Mundial de MotoGP. Tanto es así que, pasados cinco Grandes Premios, Martín es segundo en la clasificación general a un solo punto del liderato. Una hazaña superlativa que le permite soñar con luchar por el título este 2026. Y para ello, hay varios motivos claros. El primero de ellos es el de Aprilia. La marca de Noale está de dulce. Han dado con la tecla para romper el dominio de Ducati y en este inicio lo han logrado: Martín es uno de los mejores, pero también está Marco Bezzecchi liderando el Mundial y en el Trackhouse tanto Ai Ogura como Raúl Fernández ya han sido al podio (Le Mans y Tailandia respectivamente).

Jorge Martín ha evolucionado a su versión 2.0 y eso ya se ve sobre la moto. El español está recuperando toda la confianza que perdió durante la pasada temporada. Las caídas, lesiones y todas las operaciones ya son parte del pasado; pero para él siempre será un aprendizaje. "Agradezco todo lo que me ha pasado porque me ha hecho madurar y convertirme en quien soy hoy. Los malos momentos, si sabes aprovecharlos, te transforman y pueden convertirte en una mejor persona y en un mejor piloto. Creo que eso es lo que soy ahora. Hay que seguir trabajando porque hoy es un día para disfrutar, pero los rivales son muy fuertes", reflexionaba tras ganar en Le Mans.

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Del dominio de Aprilia a sus números

A Martín le cuesta hablar del Mundial. La realidad es que la temporada acaba de empezar, que únicamente se han disputado cinco carreras y que queda mucho por delante. Pero los números están ahí. Y echando la vista atrás... el optimismo es más que claro. En 2024, cuando Martín logró su primer título en MotoGP, sumaba un total de 129 puntos al disputarse las cinco primeras pruebas del Campeonato: victorias en Portugal y Le Mans, un podio en Qatar, una cuarta plaza en Austin y un cero en Jerez; además de tres triunfos al 'sprint' y dos terceras posiciones en dicho formato. Un inicio superlativo para el madrileño.

Pues bien, dos años después y tras cinco pruebas, Martín suma 127 puntos. Únicamente dos menos que en la temporada 2024. En este caso la progresión es significativa y el detalle de no sumar ningún cero en carrera de domingo es clave. Hasta la fecha: ha ganado en Le Mans, terminó segundo en Austin, tercero en Brasil y cuarto tanto en Tailandia como en Jerez; además de sus números al 'sprint', con dos victorias (Le Mans y Austin), un tercer puesto en Brasil y una quinta plaza en Tailandia. Su único 'pero' es el cero al 'sprint' en Jerez. Son 127 puntos para soñar con lo máximo y repetir la hazaña del 2024.