Jorge Martín no olvida su calvario del 2025 y lo 'aprovecha' para crecer: "Agradezco todo lo que me ha pasado"

Alberto Cercós García 10 MAY 2026 - 16:13h.

Jorge Martín valora lo conseguido en el Gran Premio de Francia y reconoce que su calvario del 2025 le ha hecho mejor

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Jorge Martín está recordando a ese piloto que maravilló en 2024. El madrileño ha cerrado un fin de semana soberbio en el Gran Premio de Francia, llevándose tanto la 'sprint' como la carrera. Un paso adelante superlativo que, además, le mete de lleno en la lucha por el título. Y es que Martín, con los 37 puntos que ha sumado en Le Mans, se queda a tan solo una unidad del liderato. Llegar hasta este punto no ha sido nada sencillo para él, mucho menos tras todo lo vivido en 2025 con lesiones y operaciones. Una situación que se antojaba crítica, desesperante y agónica. Pero de todo se aprende, y en eso Martín es una persona única. El madrileño ha sabido priorizar y todo lo malo que le sucedió, le dio la vuelta. La clave, dice, es aceptar lo sucedido y tenerlo siempre presente.

"Agradezco todo lo que me ha pasado porque me ha hecho madurar y convertirme en quien soy hoy. Los malos momentos, si sabes aprovecharlos, te transforman y pueden convertirte en una mejor persona y en un mejor piloto. Creo que eso es lo que soy ahora. Hay que seguir trabajando porque hoy es un día para disfrutar, pero los rivales son muy fuertes", reconoce el piloto de Aprilia en DAZN. "Empecé con un quinto puesto en Tailandia, luego cuarto, tercero y segundo, gané una 'sprint'. El impacto no ha sido tan grande, pero días como hoy me hacen acordarme de la gente que estuvo a mi lado en los malos momentos. Quiero dedicar esta victoria especialmente a mi chica, María, porque en el hospital era quien me ayudaba a salir adelante", añade.

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Así gestionó Jorge Martín su victoria

Martín salía octavo y sus primeras vueltas no fueron del todo buenas. Aún así, el español supo reponerse y remontar hasta llegar a lo más alto. "Cuando iba séptimo u octavo en la primera vuelta, pensé: “¿Qué está pasando aquí?”. No tenía buenas sensaciones y no las tuve en toda la carrera. Pero poco a poco vi que los demás empezaban a caer y yo mantenía el ritmo. Perdí mucho tiempo con Di Giannantonio, pero cuando me puse cuarto empecé a pensar en el podio. Al pasar a Pedro vi que, a falta de ocho vueltas, tenía alguna opción de ganar. Entonces fui a por Marco. No es lo mismo alcanzarlo que adelantarlo, pero estoy muy contento de haber culminado este resultado", explica.

"Está claro que estamos en la lucha. Yo quiero seguir mejorando y disfrutando de un año que puede ser muy bueno. Seguro que habrá más celebraciones y seguiremos apretando hasta el final. Si al final de la temporada tengo la oportunidad, iré a por el título con todo. Ahora lo importante es trabajar y encontrar una base sólida para pelear siempre arriba", zanja al ser preguntado por el Mundial.