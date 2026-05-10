Las notas del GP de Francia de MotoGP: Jorge Martín gana una carrera de matrícula de honor

Alberto Cercós García 10 MAY 2026 - 15:02h.

Jorge Martín se consagra como el piloto del fin de semana: vitoria al 'sprint' y en carrera, en un día histórico para Aprilia

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Jorge Martín vuelve a la senda de la victoria cerrando un Gran Premio de Francia colosal tanto para él como para Aprilia. El piloto madrileño se va de Le Mans con los máximos puntos posibles (37) tras ganar la 'sprint' del sábado y la carrera de este domingo. Y lo ha hecho de la manera más contundente posible: remontando desde la octava posición y adelantando a Marco Bezzecchi en las últimas vueltas de la carrera. El madrileño ha conseguido una hazaña superlativa y se acerca a tan solo un punto del liderato. Aprilia, gracias a los mencionados Bezzecchi y Martín, cierran un fin de semana histórico para ellos. Porque a los dos pilotos del equipo oficial toca añadir que Ai Ogura, del equipo satélite, ha finalizado tercero. Por atrás, y en clave españoles, Pedro Acosta ha terminado en quinta posición; otros como Álex Márquez o Joan Mir no han tenido fortuna y han terminado por los suelos, como Pecco Bagnaia.

Las notas de los pilotos en Le Mans

Jorge Martín (1º): 10. Es el primer excelente que ElDesmarque pone, pero es más que merecido. Martín cierra un fin de semana superlativo, con su primera victoria desde 2024. Un paso adelante a nivel mental tras un 2025 para el olvido, y es que el español ha sufrido de lo lindo. Sin embargo, 2026 es como una bendición para él. Martín ha remontado, ha tenido mejor ritmo y ha aprovechado su superioridad. Justo vencedor y un Gran Premio de matrícula de honor. Ah, y a un punto del liderato.

Marco Bezzecchi (2º): 8. No pudo hacer nada ante Jorge Martín. Lideró toda la carrera hasta que su compañero de Aprilia dijo basta. El italiano, aún así, termina satisfecho tras ver que no era el más rápido en Le Mans. Mantiene el liderato y corrobora que su nivel está para ganar su primer Mundial de MotoGP.

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Ai Ogura (3º): 8'5. Espectacular el japonés del Trackhouse. Ogura ha ido de menos a más, como es costumbre en él, y si la carrera hubiera durado un par de vueltas más... podría haber hasta ganado en Le Mans. Su proyección es innegable y en Francia ha sido de lo mejorcito.

Fabio Di Giannantonio (4º): 7. Partiendo desde la primera fila, uno espera que termine luchando por cuotas más altas. El italiano sufrió y batalló con Pedro Acosta hasta el final, y se 'conforma' con rozar el podio. Pudo hacer más.

Pedro Acosta (5º): 7. De menos a más. Por cómo inició la carrera, el podio parecía un objetivo y un resultado justo, pero el murciano no ha podido aguantar las embestidas de Di Giannantonio o Martín. Una pena. Oportunidad perdida.

Fabio Quartararo (6º): 7. Increíble lo del piloto de Yamaha, quien con una moto muy deficiente... ha sido capaz de terminar rozando el top5. Paso adelante importante para Quartararo, que se viene arriba cuando corre en casa.

Pecco Bagnaia (OUT): 4. Estaba para subir al podio y perdió una oportunidad de oro para devolver al equipo oficial de Ducati a algún cajón. El italiano perdió el control del tren delantero de su moto a mitad de carrera, cuando luchaba con Pedro Acosta. Una pena.

Joan Mir (OUT): 3. Lo del mallorquín... debe cambiar el chip. Cuaja buenas carreras, buenos fines de semana, pero no puntúa en las carreras. De los cinco Grandes Premios disputados hasta la fecha, solo ha puntuado en un domingo. Así es muy complicado. Y encima en Le Mans rodaba sexto. Mal.

Álex Márquez (OUT): 2. Día para el olvido. Se fue al suelo a las primeras de cambio y cierra un fin de semana muy negativo para él.