Alberto Cercós García 09 MAY 2026 - 15:41h.

Marc Márquez da un nuevo susto, protagoniza una espeluznante caída y necesita ayuda para entrar en su box

Jorge Martín se confirma como el 'rey' de las 'sprint' y Marc Márquez da un nuevo susto

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Estaba siendo una jornada de sábado bastante positiva para los intereses de Marc Márquez. El piloto catalán no tuvo un buen viernes y esta mañana se vio obligado a pasar por la Q1. Una situación que el español aprovechó a las mil maravillas, y es que el de Ducati utilizó esa Q1 para batir el récord del circuito de Le Mans y, ya en Q2, lograr una segunda posición más que merecida. Sin embargo, el devenir de la 'sprint' no fue el esperado. Márquez salió mal, perdió muchas posiciones y se enzarzó en una lucha con pilotos como Fabio Quartaro, Joan Mir o Pedro Acosta. Todo para terminar, como mucho, en una quinta posición que poco le iba a servir en clave Mundial. Pero daba igual, Marc tenía que terminar la 'sprint' y sumar valiosos puntos.

Pero la historia tiene un fin aún más dramático. Con Márquez incapaz de adelantar a Mir y ya en la penúltima vuelta, el español dio un nuevo susto: una volada espeluznante que ha terminado con el piloto cojeando tras golpearse tanto en su pie derecho como en la cabeza. La imagen es estremecedora y hace saltar, otra vez, todas las alarmas posibles. Además, al llegar a su box, ha necesitado la ayuda de dos personas para poder entrar sin problemas. Y es que la cojera que parecía tener nada más caerse, estaba yendo a más.

La secuencia de Marc Márquez: de la caída a la posible lesión

Cada nueva imagen que llega de Marc Márquez es peor que la anterior. La caída del español ha sido durísima, y hay un detalle que puede ser devastador para él. En un primer momento, ya con el descontrol de su moto, Márquez apoya su pie derecho en el asfalto. Con la velocidad que llevaba, el rebote que el pie tiene es inmediato. Pero claro, precisamente ese rebote o golpe es el que le está provocando un claro dolor.

Tanto es así que la cojera de Márquez está yendo cada vez a más. Al irse al suelo, Marc ha podido ponerse en pie por sí solo y caminar con una pequeña cojera. Pero desde la cuenta de 'X' de MotoGP están haciendo un seguimiento al piloto y ya hay dos imágenes que dejan claro que no será nada leve. Márquez ha necesitado ayuda para llegar a su box y, al salir de su motorhome, el catalán no ha podido ni apoyar el pie. Seguramente, el español estará ahora en el Centro Médico para ver el alcance de su lesión en el pie.