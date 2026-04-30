Alberto Cercós García 30 ABR 2026 - 16:34h.

Marc Márquez sufrió de lo lindo en Jerez y Ducati desvela los entresijos de su fin de semana

Marc Márquez no es Marc Márquez

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Marc Márquez vivió un fin de semana muy complicado en Jerez. El piloto de Ducati las tuvo de todos los colores. Y es que tras lograr un sábado exquisito, con 'pole' y 'sprint', el catalán tiró por la borda lo que pudo haber sido un Gran Premio casi perfecto. Márquez cometió un nuevo error durante la carrera del domingo, yéndose al suelo en la segunda vuelta y con su hermano Álex ya por delante. Una situación que provoca verle aún más lejos en la clasificación general. Pero eso sí, nadie, ni él mismo, tira la toalla en la lucha por el título. Pese al error, Marc es consciente del mucho Mundial que queda por delante; aunque también es verdad que su autocrítica fue bastante contundente.

"Entiendo a todo el mundo y yo soy el primero que siempre intenta ver las cosas de forma optimista, pero a la misma vez ser realista. No puedes decir: “No, se está acercando por el Mundial”. De momento no tenemos… no estamos pilotando de la mejor manera ni con la velocidad necesaria. Cuando digo velocidad es mi velocidad- No estoy pilotando de la mejor manera para luchar por un Mundial, porque si no estás en el podio los domingos es muy difícil. Pero bueno, intentaremos poco a poco ir mejorando y reencontrando las sensaciones", reconocía Márquez tras la carrera.

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Marc Márquez y su viaje a Japón

Más allá de lo sucedido el domingo, Ducati registró prácticamente todo el fin de semana. Unas grabaciones que ya podemos ver en el típico 'INSIDE' que la marca italiana publica tras cada Gran Premio. En esta ocasión, se ven imágenes inéditas del doblete del equipo oficial en la 'sprint', con Márquez y Pecco Bagnaia en las dos primeras posiciones. "Un inesperado podio", confesaba el italiano.

Pero antes de todo eso y de la crispación creada por un domingo negro para ambos (a la caída de Márquez hay que sumarle que Bagnaia se retiró por problemas en la moto), Marc y Pecco protagonizaron un momentazo. Era su reencuentro en el box y se estaban poniendo al día. Bagnaia no dudó en apuntarle a Márquez su viaje 'exprés' a Japón, un viaje que hizo el catalán para cumplir con un patrocinador. "Cómo te gusta hacer ruido", suelta el italiano; "Fue durante una hora. Me hizo reír mucho. Me gusta. ¿Sino de qué van a hablar en los pódcast y en las redes sociales?", responde entre risas el catalán.