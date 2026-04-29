La madre de Marc Márquez carga contra los que critican a su hijo por su caída en Jerez: "No está acabado"

Alberto Cercós García 29 ABR 2026 - 11:08h.

Roser Alentà alza la voz y carga contra todos aquellos que están criticando fuertemente a Marc Márquez

La lección más importante que Marc Márquez ha aprendido de Rafa Nadal: "Es una inspiración"

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Marc Márquez está teniendo uno de sus inicios de temporada más complicados de los últimos años. El piloto catalán no logra dar con la tecla para cuadrar un fin de semana decente. Pese a sumar dos victorias al 'sprint' en los primeros cuatro Grandes Premios, sus resultados en las carreras del domingo son muy deficientes. Tanto en Tailandia como en Jerez no pudo terminar; en Brasil finalizó cuarto y en Austin, quinto. Los erres los está pagando muy caro, esa es la realidad. Y muchos aficionados ya se lanzan al cuello de Marc por unos resultados muy alejados de o que realmente busca el piloto de Ducati.

"Entiendo a todo el mundo y yo soy el primero que siempre intenta ver las cosas de forma optimista, pero a la misma vez ser realista. No puedes decir: “No, se está acercando por el Mundial”. De momento no tenemos… no estamos pilotando de la mejor manera ni con la velocidad necesaria. Cuando digo velocidad es mi velocidad. No estoy pilotando de la mejor manera para luchar por un Mundial, porque si no estás en el podio los domingos es muy difícil. Pero bueno, intentaremos poco a poco ir mejorando y reencontrando las sensaciones", contaba el propio Márquez tras la carrera de Jerez en DAZN.

La madre de Marc Márquez sale en su defensa

Mientras que Marc tuvo un fin de semana agrio, Álex Márquez cerró el Gran Premio con victoria. Roser Alentà, la madre de los pilotos, se mostró en AS feliz y triste a la vez. Eso sí: dejó muy claro que su hijo mayor no está para nada acabado y cargó duramente contra la gente que ya está tirándole piedras. Y es que este Mundial es aún muy largo.

"A ver, que Marc no está acabado. Está ahí. La gente se saca cosas de la chistera, pero él hace lo que tiene que hacer. ¿Pero qué os pensáis? ¿Que los demás no van a fallar?", se pregunta Roser. "Estoy contenta por Álex, por su victoria en Jerez, pero por Marc también, porque no se ha hecho daño. Ha hecho lo que tenía que hacer; hay una cosa que se llama la gravedad y ya está. Aquí no podemos suspender eso de la gravedad, ni ellos ni yo. Cuando se han pasado, he dicho: 'Ya está Marc, vete detrás del Álex que tiene mejor ritmo'. No ha podido ser esta vez", zanja.