La lección más importante que Marc Márquez ha aprendido de Rafa Nadal: "Es una inspiración"

Alberto Cercós García 26 ABR 2026 - 13:49h.

Marc Márquez repasa en Mediaset su periplo con las lesiones y cómo Rafa Nadal es una referencia para él

De caerse a entrar al pitlane cruzando la hierba: la polémica decisión de Marc Márquez

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A Marc Márquez le está lastrando por completo su físico. Tras superar con mucho esfuerzo las diferentes lesiones que ha tenido desde 2020, el piloto catalán vuelve a temer por su cuerpo. Lo ocurrido en el último Gran Premio de Indonesia en 2025 le hizo cambiar, otra vez, el chip; el varapalo en Austin, también. Con 33 años, Márquez quiere -y debe- cuidarse mucho más. Por eso se gestiona mejor en las carreras, arriesga menos que antes y encara el 2026 consciente de que el final está cada vez más cerca. El piloto de Ducati habla en ElDesmarque de cómo se encuentra y qué ha aprendido de una referencia como Rafa Nadal. A fin de cuenta, el ex tenista mallorquín sufrió muchísimo por diferentes lesiones, hasta que puso punto y final.

"El físico me acompaña, pero lo tengo que trabajar para que me acompañe. O sea, lo estoy tirando con una cuerda. Evidentemente, ahora mismo, si no hago extra trabajo, no me acompaña el físico. Y más por esta última lesión en Indonesia, que parecía una tontería, pero al ser del brazo derecho otra vez se ha hecho un poquito bola, se ha alargado. Pero parece que poco a poco estoy volviendo a sentirme como el año pasado, que no es mi 100% de 2019, sino un nuevo 100%. Y es ahí donde tengo que referirme para intentar llegar a un nivel óptimo y competir al máximo nivel aquí en MotoGP", cuenta Márquez a Mela Chércoles en Telecinco.

Marc Márquez y Rafa Nadal, una inspiración

La comparativa es inevitable. Nadal tuvo muchos problemas físicos al final de su trayectoria profesional, y Márquez se ve reflejado en él. "Bueno, he aprendido muchas cosas, pero de Rafa Nadal sobre todo la persistencia que tuvo en su día. Yo siempre digo que 2021 fue cuando ganó en Australia. Yo estaba en el sofá de casa, por inspiración. Entonces parecía que sí, pero siempre salía algo, ¿no? La cadera, ahora la rodilla… y es uno de los referentes que tengo en la cabeza", reconoce desde Jerez el piloto español de Ducati.

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"Pero también es muy difícil para un deportista saber cuándo y cómo parar. Es, yo creo, lo más difícil en la carrera deportiva de alguien que mentalmente se ve con posibilidades, como seguramente aún tendría Rafa Nadal, pero el físico al final es el que es y, si no te acompaña, no puedes", zanja Márquez.