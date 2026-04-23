Alberto Cercós García 23 ABR 2026 - 13:26h.

Marc Márquez ya está en Jerez y enseña cómo está su brazo derecho tras la caída en Austin

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En Austin dio un susto mayúsculo, y su físico cada vez es más delicado. Marc Márquez ha empezado la temporada de una manera muy complicado. Una sanción y un pinchazo en Tailandia, dudas en Brasil y caída doble en Austin. Todo, para estar a 36 puntos del liderato en el tramo inicial de la temporada. Aún así, Márquez sigue siendo uno de los favoritos para luchar por el título en este 2026. Al menos, así lo ven tanto su hermano Álex como uno de los pilotos que está por delante suya, Jorge Martín. Ya en el Gran Premio de Jerez, Márquez ha protagonizado uno de los momentos de la jornada. Y es que hasta la fecha, no había enseñado cómo estaba su brazo tras la dura caída en Estados Unidos. Ahora, y pese a estar tres semanas descansando y recuperándose, la herida persiste.

Durante estas semanas de desconexión, todo lo que llegaba de Marc eran buenas noticias. En Ducati confirmaban que iba a llegar a Jerez totalmente recuperado y parece que así será. "Marc está igual de bien; está claro que ha sufrido una lesión bastante importante, al final de la temporada se perdió cinco carreras y, por lo tanto, todavía está avanzando en su fase de rehabilitación. Pero, sinceramente, lo veo bien y creo que ya estará al cien por cien en Jerez", resaltaba Gigi Dall'Igna hace pocos días en Moto.It.

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La tremenda herida de Marc Márquez

En el encuentro con los medios, Márquez ya no ha podido esconder el estado de su brazo derecho. Casi la totalidad de los presentes han aprovechado para registrarlo vía fotos, y la realidad es que da bastante miedo. Cabe recordar que Márquez se cayó a casi 200 kilómetros por hora en el trazado americano de Austin, en una de las zonas más rápidas. El arrastrón que tuvo fue mayúsculo y claramente lastró por completo su fin de semana en Estados Unidos. Su brazo recibió varias quemaduras por culpa del asfalto y de la grava.

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Con molestias físicas, Márquez intentó recuperar el terreno perdido en la 'sprint'. Sin embargo, se fue al suelo y tiró a Fabio Di Giannantonio. La sanción en la carrera del domingo también perjudicó claramente los intereses de un Marc que solo pudo terminar la carrera en quinta posición: ni la sanción de Long Lap ni el dolor en el brazo le hizo estar más arriba.

Ahora, con mejores sensaciones y tras desconectar durante varias semanas, la hazaña de Márquez en Jerez es superlativa. Busca su victoria número 100 en el Mundial, terminar con el dominio de Aprilia y Marco Bezzecchi y ganar en el trazado español siete años después (la última vez que logró ganar en Jerez fue en 2019).