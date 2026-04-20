El GP de España de MotoGP, en directo y gratis en Telecinco, BeMad y Mediaset Infinity del 24 al 26 de abril

Javi Rayo 20 ABR 2026 - 17:28h.

No te pierdas el GP de España, del 24 al 26 de abril, en directo y gratis

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Este fin de semana llega una de las citas más esperadas para los amantes de MotoGP: el GP de España en el circuito de Jerez-Ángel Nieto. Los mejores pilotos del mundo se darán cita en el mítico trazado andaluz y podrás seguirlo gratis y en directo desde el viernes 24 de abril con los primeros entrenamientos y clasificaciones hasta las esperadas carreras del domingo 26 de abril. Una amplia cobertura en Telecinco, Bemad, Mediaset Infinity y con la última hora en la web de ElDesmarque.

La acción vuelve a MotoGP tras unas semanas de descanso con el Mundial que echa humo. Jorge Martín intentará salir primero de Jerez, pero para ello tiene que recortar los cuatro puntos que le separan de Bezzecchi, el actual líder. Por su parte, Marc Márquez tendrá que demostrar que ya ha superado los problemas físicos que arrastra desde hace varias semanas y seguir sumando puntos que le acerquen al liderato.

¿Cuándo y dónde ver el GP de España de MotoGP?

Viernes 24: sigue los entrenamientos y clasificaciones en BeMad a partir de las 09:00 horas.

Sábado 25: a las 15:00 horas, carrera al sprint de MotoGP en Telecinco

Domingo 26: a partir de las 10:45, se podrán seguir todas las carreras, con el plato fuerte de la carrera de MotoGP a las 14:00 horas en Telecinco.

Recuerda, no te pierdas el GP de España de MotoGP desde este viernes en Telecinco, Bemad, Mediaset Infinity y ElDesmarque. Y no te olvides de que también podrás ver los GP de Barcelona y Madrid de F1 y las carreras de MotoGP de Barcelona y Valencia.