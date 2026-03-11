Javi Rayo 11 MAR 2026 - 13:04h.

Tras el acuerdo alcanzado con DAZN y MotoGP Sports Entertainment Group, la compañía amplía su oferta de competiciones de motor en abierto con la emisión de cinco citas clave del calendario.

Mediaset España ha alcanzado un acuerdo con DAZN, titular de los derechos de Formula 1, y con MotoGP Sports Entertainment Group, para la emisión en abierto de algunas de las citas más destacadas del calendario del motor en España. El acuerdo permitirá a los aficionados seguir gratuitamente las dos pruebas españolas del Campeonato del Mundo de Formula 1, entre las más esperadas de la temporada, y tres carreras del Mundial de MotoGP.

Los seguidores de la Formula 1 podrán disfrutar íntegramente en abierto del Gran Premio de Madrid (11-13 de septiembre), que debutará en el calendario mundial y supondrá un acontecimiento histórico para el automovilismo español, con la llegada de la competición a la capital por primera vez en más de cuatro décadas; y del Gran Premio de España en el Circuit de Barcelona-Catalunya (12-14 de junio), cuya retransmisión en abierto por parte de la compañía alcanzará su sexto año consecutivo.

En el ámbito del motociclismo, el acuerdo permitirá a Mediaset España ofrecer en abierto tres citas emblemáticas de MotoGP: el Gran Premio de España en Jerez (24-26 de abril), el Gran Premio de Catalunya (15-17 de mayo) y el Gran Premio de la Comunitat Valenciana (20-22 de noviembre), pruebas que cada temporada concentran a miles de aficionados y que forman parte de la tradición deportiva de este deporte en nuestro país.

Gracias a esta alianza, Mediaset España refuerza su compromiso con la difusión del deporte en abierto y con la cobertura de grandes acontecimientos de motor, facilitando el acceso de los espectadores a competiciones de máximo nivel y contribuyendo a acercar estos eventos deportivos a la amplia audiencia que los sigue en España.

Fechas y horarios de los GP españoles de F1

Gran Premio de Barcelona-Cataluña : 12- 14 junio (carrera a las 15h)

Gran Premio de España (Madring) : 11-13 septiembre (carrera a las 15h)

Fechas y horarios de los GP españoles de MotoGP

Gran Premio de España (Jerez) 24-26 abril : (carrera a las 14h)

Gran Premio de Cataluña 15-17 mayo : (carrera a las 14h)