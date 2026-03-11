Basilio García Sevilla, 11 MAR 2026 - 14:07h.

"Que gente de fuera te insulte es un poco feo", explica el belga en rueda de prensa

El fútbol, según Januzaj: "Si pienso en la opinión de todo el mundo estaría muerto"

Adnan Januzaj fue protagonista en el derbi de hace dos fines de semana, no porque brillara en el campo, sino porque al término del partido estuvo ‘enfrascado’ en una refriega verbal con aficionados del Real Betis Balompié. Cuando el Sevilla FC fue a saludar a sus aficionados a la zona de Gol Norte del Estadio de La Cartuja, el belga recibió insultos y respondió.

Este miércoles ha sido protagonista en la sala de prensa del Estadio Jesús Navas, en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, y ha ‘defendido’ su reacción tras el derbi. “Vas de buenas, no vas a buscar problemas con nadie, está tu afición ahí, vas saludando, te insultan y a veces puede afectar a una persona. Son cosas del fútbol. A día de hoy, en el fútbol hay muchas cosas, racismo y de todo, y eso nunca es bueno. Somos humanos, queremos un poco de respeto. Estamos dando la vida en el campo. Entre nosotros lo entiendo, entre jugadores porque es parte del juego, pero que gente de fuera te insulte es un poco feo”, explicaba el futbolista del Sevilla.

En otro orden de cosas, Januzaj expuso por qué decidió reducir su salario de esta temporada para seguir en Nervión. “Al final, quise jugar aquí, dando mi mejor nivel al Sevilla. No he tenido la oportunidad en los últimos tres años, y donde he ido siempre me han dado cariño. Intento dárselo de vuelta con mi calidad y poder aportar”.

Más de Januzaj

Veteranía y consejos a los jóvenes. “El día a día, trabajar mucho, estar tranquilo, porque cuando hay tantas cosas encima a un jugador le pude dar estrés y muchas cosas. A los jóvenes hay que cuidarlos y darles buenos consejos, confianza, que siempre la va a necesitar para poder enseñar sus mejores cosas”.

Cosas positivas. “Veo al equipo bien, esta segunda vuelta solo hemos perdido un partido, que es muy poco. Lo veo peleando mucho, hay varias acciones donde podemos evitar goles, pero eso es parte del fútbol, parte del equipo. Veo al equipo bien”.

Lamine Yamal. “Sabemos el jugador que es. A mí me gusta ese tipo de jugador, porque son diferentes, te pueden cambiar un partido, técnicamente son de otro mundo. Es el tipo de jugador que me gusta. Él seguramente está bien aconsejado, es verdad que cuando eres joven quieres disfrutar de la vida, pero si rindes en el campo nadie te puede decir nada. Merece estar donde está, y lo que hace a los 18 años es muy fuerte”.

Goleada al Barcelona en la primera vuelta. “Siempre hay que creer en la vida, si no es mejor ni ir y quedarnos en Sevilla. Hay que intentar ganarlo, lo hemos hecho en casa, y vamos a intentarlo allí también”.