Basilio García Sevilla, 11 MAR 2026 - 10:15h.

El presidente valoró el estado del equipo antes de volar hacia Atenas

Ángel Haro avisa sobre el futuro de Pellegrini: "No hay ninguna cláusula liberatoria"

Como es habitual en los desplazamientos continentales, Ángel Haro, el máximo mandatario del Real Betis Balompié atendió a los medios de comunicación, muy temprano, desde el propio aeródromo sevillano para hacer análisis de la actualidad del club antes de volar hacia Atenas para el partido del jueves ante el Panathinaikos.

Además de anunciar que se retoman las obras del Benito Villamarín, y expresar su apoyo y confianza en Manuel Pellegrini, el presidente verdiblanco ha querido ver el vaso medio lleno con respecto a los dos últimos resultados, el triste empate del derbi y la derrota en Getafe. “El equipo sigue muy ilusionado en los objetivos que nos hemos marcado esta temporada, estar lo más arriba posible, tanto en la competición que nos ocupa hoy como en la competición doméstica”, comenzaba Haro.

El presidente es el el primer decepcionado con lo que ha sucedido, especialmente en el partido ante el Sevilla FC en el que dejaron escapar una ventaja de dos goles, pero ha sido capaz de sacarle el lado positivo. “Venimos de dos tropiezos, hay que decirlo. De dos malos partidos, uno contra el eterno rival que acabó en un empate. Afortunadamente ahora los empates suponen duelo contra el rival y eso es positivo, pero todos esperábamos más en ese partido y ante el Getafe. Fueron malos partidos. Pero hay que mirar hacia adelante y hoy venimos con muchas ganas de hacer algo positivo el jueves”.

En este sentido, Haro comentó que no solo entendía, sino que también compartía el cabreo del beticismo tras el derbi. “Claro que lo entiendo. Yo mismo estoy enfadado porque el día del derbi, un día con un estadio espectacular, con todo favorable para hacer algo importante, dejamos ir un resultado en la primera parte que podría haber acabado en un resultado contundente y acabamos con un empate. Claro que es normal que haya decepción, eso es razonable. Lo positivo es que ahora mismo los empates con el rival son un duelo en el club y ese es el camino”.

Más de Haro

Un equipo fiable. “Hay momentos de la temporada que a lo mejor tiene un pequeño altibajo, pero el equipo se repone, están con muchas ganas y seguro que vamos a tener un buen partido”.

Momento clave. “Este es un momento muy importante, no solamente en la competición europea, porque al final o pasa o no pasa, sino también en Liga, porque el próximo domingo también jugamos contra el Celta, un rival que está luchando por la quinta plaza. Por lo tanto, ahora todos los partidos son muy importantes.

Sorteo de la Europa League. “Hemos tenido suerte en el sentido de que nos ha tocado la parte del sorteo amable, pero bueno, cada partido va a ser muy importante. El jueves jugamos contra el Panathinaikos, que está en un buen momento de forma. He visto las estadísticas, no ha perdido los últimos siete partidos, cuatro partidos seguidos ganados en su casa. No pensemos que esto va a ser fácil, pero a priori el Betis tiene potencial para hacer algo importante en esta competición”.

Incidentes de Getafe. “Lamentable. Todo lo que tenga que ver con violencia, amenaza o situación donde no puede ir un padre con un hijo a ver un partido tranquilamente, pues me parece lamentable”.