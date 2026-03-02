Cucho Hernández pide disculpas por el derbi: "Lo que diga se queda corto"

Álvaro Borrego 02 MAR 2026 - 14:10h.

El colombiano pide "seguir juntos y centrarnos en lo que viene"

El Cucho Hernández explica el enfrentamiento con la grada: "No era el momento"

La frustración se ha apoderado de la plantilla del Real Betis tras el batacazo sufrido este domingo en el derbi, después de tirar por la borda la ventaja inicial contra el Sevilla FC. Un empate que generó mucha crispación entre los aficionados, como así se lo reprocharon a los jugadores al término del encuentro, y que empaña la que apuntaba a ser una jornada cumbre, sobre todo por la oportunidad malgastada de encadenar tres triunfos consecutivos ante su eterno rival y, además, el hecho de ver cómo el sexto clasificado le ha recortado puntos. No estuvo especialmente fino el Cucho Hernández, quien participó con maestría en la jugada del 2-0 pero apenas dispuso de ocasiones de peligro.

El colombiano salió sustituido en la segunda mitad y se marchó sin ningún disparo entre los tres palos. Ya en frío, horas después del empate, el delantero ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que pide disculpas y solicita unión para este tramo final de temporada: "Lo que diga se queda corto para la frustración sentida el día de ayer. Disculpas a la afición por no haberles podido regalar una alegría que hubiese significado tanto para todos. Ahora a seguir juntos y centrarnos en lo que viene", comentaba.

Un mensaje en la línea de lo que comentó después del partido, prometiendo trabajo para recuperar el apoyo de los béticos: "Ahora sacar pecho. Ahora tener la jerarquía que tiene este equipo. Porque somos una plantilla muy experimentada. Una plantilla que tiene que ser capaz de, a partir de esa noche, afrontar lo que viene. Porque lo que viene es muy importante. El aficionado está enfadado. Durará enfadado. Encargarnos de que vuelvan a estar contentos, vuelvan a estar felices. Y hablamos de todos nosotros para que sea así".