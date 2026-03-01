Pepe Jiménez Sevilla, 01 MAR 2026 - 21:33h.

Antony y el Cucho Hernández se encararon con un sector de aficionados del Betis tras el empate ante el Sevilla

El Cucho Hernández protagonizó un incómodo momento junto a Antony

El Cucho Hernández no se esconde. El delantero colombiano del Betis, titular este domingo tras recuperarse de su lesión, atendió a los micrófonos tras el empate de este domingo ante el Sevilla (2-2) y su posterior enfrentamiento con la grada, para explicar lo ocurrido en esos últimos minutos.

El atacante ex de la MLS se acercó a la grada intentando tranquilizar a Antony, pero el colombiano, ante el cruce de gritos, acabó señalando a algunos aficionados visiblemente molesto. "Con Chimy no sé, con Antony he intentado agarrarlo para que no fuese hacia allí. Se enfadó un poco por la forma que le reclamó algún aficionado. Intenté agarrarlo porque eso no nos conviene. Hoy al bético solo que había que escucharlo. El bético hoy tenía todo el derecho. Intenté, porque Antony es muy pasional, intenté hablar también con la grada, comunicarles que Antony está haciendo un gran esfuerzo. Intenté calmar la situación", decía.

"Es normal, el público está enfandado. Lo entiendo, con un 2-0 que nos vayamos con un 2-2, no puede pasar. Pido disculpas al bético, pero tenemos que seguir, mañana saldrá el sol, mañana corregiremos", decía poco antes de destacar que Antony "no estaba enfadado, se acercó a hablar, pero es que no era el momento. Todo tan intenso en ese momento, no era el momento de acercarse, era momento de pedir disculpas y meterse para corregir".

Finalmente, recriminó la pérdida de intensidad del equipo en el tramo final, dejó claro que toca volver al trabajo y sentenció su análisis con un claro mensaje. "Ha sido un primer tiempo muy bueno, creo que nos hemos equivocado en tirarnos atrás, dejar que el tiempo pasase. Creo que no es la primera vez que nos pasa, que no salimos igual con el marcador a favor. Necesitamos olvidar cuanto antes".