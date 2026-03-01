Joaquín Anduro 01 MAR 2026 - 17:36h.

Galech Apezteguía incluye la denuncia de Omar El Hilali

Manolo González responde al supuesto racismo de Rafa Mir con El Hilali denunciando "todos los insultos"

El Elche-Espanyol ha estado marcado por el supuesto insulto racista de Rafa Mir a Omar El Hilali que ha denunciado el futbolista espanyolista y que el árbitro del partido, Galech Apezteguía, ha recogido en el acta. Ahí se explica que el delantero murciano le habría espetado un "viniste en patera" que el zaguero internacional marroquí le reclamó y que llevó a activar el protocolo antirracista.

Lo que recoge el acta de Galech Apezteguía del supuesto insulto racista de Rafa Mir a El Hilali

En el minuto 78, el jugador número 23 del RCD Espanyol Don Omar El Hilali, me comunicó que el dorsal 19 del Elche CF Don Rafael Mir Vicente, se dirigió a él en los siguientes términos: "viniste en patera", no pudiendo ser escuchado por ninguno de los componentes del equipo arbitral. En consecuencia, procedí a activar el protocolo contra el racismo, motivo por el cual el partido estuvo detenido durante tres minutos.