Álvaro Borrego 01 MAR 2026 - 17:07h.

Cucho Hernández, la única (y gran) novedad en el Betis

Los béticos reciben a los Biris con cánticos de "a segunda" y los ultras del Sevilla responden

Llegó la hora de la verdad. Se viene el primer derbi oficial de la historia en La Cartuja. Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club miden sus fuerzas en este duelo correspondiente a la jornada 26 de LALIGA, en lo que suele ser un partido que puede marcar las temporadas. Unos, con el deseo de ahondar en la herida de su eterno rival, mientras que los visitantes buscan dar la 'sorpresa', romper la racha de los últimos precedentes y dar un golpe que sin lugar a dudas reviviría ciertas esperanzas para este tramo final de curso. Pellegrini, sin Isco Alarcón, Amrabat ni Lo Celso, pero con Antony, Pablo Fornals y Ez Abde. Matías Almeyda, sin Vargas, ya en la recta final, o Nianzou, pero con un plantel inspirado tras su último resultado en Getafe.

La alineación del Real Betis

Conviene recordar que el Real Betis tiene las bajas ya conocidas por lesión de tres hombres clave en su juego de creación: Isco Alarcón, que no llegó a jugar ningún derbi con la camiseta del eterno rival, el marroquí Sofyan Amrabat, que podría reaparecer la próxima semana, y el argentino Giovani Lo Celso, además del defensa argentino Valentín Gómez, éste por sanción.

El chileno ha repetido el once en las últimas jornadas, pero no habrá cuarta vez. Solo un cambio en el once de Manuel Pellegrini. El técnico del Real Betis apuesta por la entrada del colombiano Cucho Hernández, quien ya jugó el segundo tiempo ante los vallecanos, por el congoleño Cédric Bakambu, también restablecido de una contusión en el duelo frente al Rayo.

El Real Betis sale con Valles; Aitor Ruibal, Llorente, Natan, Ricardo; Marc Roca, Fidalgo, Fornals; Antony, Ez Abde y Cucho Hernández.

En el banquillo estarán Pau López, Adrián, Bellerín, Bartra, Altimira, Bakambu, Riquelme, Nelson Deossa, Marc Roca, Junior Firpo, Ángel Ortiz y Pablo García.

En cuanto a las novedades de la convocatoria, la única es la del regreso a la lista del canterano Pablo García, que se quedó fuera de la lista de citados para el partido ante los franjirrojos de la pasada semana. Aitor Ruibal y Bakambu, que acabaron con problemas el pasado fin de semana, han entrado con normalidad.

El once confirmado del Sevilla FC

Matías Almeyda ha engañado a todos. El técnico da la sorpresa y apuesta por la veteranía de Alexis Sánchez para este derbi. El chileno es la gran novedad del Sevilla FC. Maupay se ha quedado fuera de la lista por un golpe. Alberto Flores, descarte por decisión técnica.

El Sevilla sale con Odysseas; Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Sow, Juanlu, Alexis; Akor Adams.

En el banquillo estarán Nyland, Isaac, Peque, Cardoso, Mendy, Ejuke, Gattoni, Januzaj, Manu Bueno, Miguel Sierra, Castrín y Oso.

Matías Almeyda no podrá estar sobre el césped. Cumplirá el segundo de los siete partidos de sanción que afronta. Además, el medio Joan Jordán cumplirá su segundo y último encuentro de castigo tras ver la roja ante el Alavés. Está lesionado de larga duración el central brasileño Marcao; y recién salidos de distintas dolencias el lateral zurdo Joaquín Martínez 'Oso', el defensa Castrín y el extremo suizo Rubén Vargas, por lo que no se espera que reaparezcan.