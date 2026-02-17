Álvaro Borrego 17 FEB 2026 - 18:30h.

Al centrocampista se le espera la próxima semana en Sevilla

En el Real Betis Balompié ya están preparados para que Sofyan Amrabat regrese a su disciplina. Al centrocampista marroquí se le espera ya la próxima semana, para que aborde el tramo final de su recuperación en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Y si todo va según lo previsto podría estar en dinámica a mediados de marzo, con el deseo de verlo de vuelta en los octavos de final de la Europa League.

Hace ya más de dos meses que Amrabat abandonó Sevilla, primero para ser valorado y tratado por los médicos de Marruecos ante la inminente Copa Africana de Naciones y, tras el torneo en el que la anfitriona fue subcampeona, viajó directamente hacia Países Bajos para ser sometido a una artroscopia. Todo, por la tremenda patada involuntaria que propinó a Isco Alarcón a finales de noviembre y que mantiene, casi tres meses después, a los dos jugadores en el dique seco.

El centrocampista cedido por el Fenerbahçe fue intervenido hace ya tres semanas en Amsterdam, y el primer tramo de la recuperación lo está completando en el país en el que nació. Este lunes, el jugador compartió en sus redes sociales un vídeo en el que se le ve realizando ejercicios en una bicicleta estática, dejando ver más que evidentes progresos físicos, aunque todavía no toca balón ni pisa césped. Esa última etapa la realizará ya en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

No está nada claro qué va a suceder con Amrabat una vez que acabe la temporada. El jugador sigue perteneciendo al Fenerbahçe, al que regresará el 30 de junio y con el que tiene contrato hasta 2028. Aún parece pronto para hablar de lo que ocurrirá en verano, más cuando en el Betis estaban encantados con él hace algunas semanas, pero sí parece evidente que los próximos meses acabarán por justificar los movimientos que le esperan a Sofyan Amrabat en el próximo verano. En Sevilla, seguro, aún se debatirá y conversará mucho sobre esta posible operación para el próximo mercado veraniego.