La conversación entre Pellegrini y Cucho Hernández antes de su vuelta tras lesión: "Estoy ya"

Álvaro Borrego 17 FEB 2026 - 17:06h.

El colombiano volvió a entrenar este martes y está disponible para el duelo frente al Rayo

El Big Data predice el final de LALIGA tras la jornada 24: 'sorpasso' del Madrid y el Betis se aferra a la Champions

Compartir







Cucho Hernández está de vuelta. Es la gran noticia que esperaban todos los béticos. Cuarenta días -ocho partidos después- ha tenido que esperar el cafetero para volver a entrenar con el Real Betis, que recupera a su máximo artillero para el tramo más importante de la temporada. Diez goles y tres asistencias avalan el buen hacer del ariete, que venía firmando una de las mejores campañas goleadoras de su carrera. Una grata noticia para Manuel Pellegrini, que podrá disponer de él para este mismo fin de semana, contra el Rayo Vallecano, aunque muy posiblemente sea Bakambu quien salga de inicio, como premio a su gran actuación frente al Mallorca.

El colombiano fue la gran novedad de la sesión de este martes. "¿Cómo estás? ¿Ya estás en el final o te damos vacaciones?" le preguntaba entre bromas Manuel Pellegrini, a lo que el delantero respondió sin titubeos. "Estoy ya. Cucho is back (está de vuelta)", decía luego entre bromas a sus compañeros. Es esa la mejor de las noticias para el Real Betis, que todavía debe recuperar a Isco Alarcón, Lo Celso y Sofyan Amrabat.

Cucho, Chimy Ávila... y Bellerín a punto

Chimy Ávila también está de vuelta. El Cucho, ausente desde el pasado 10 de enero cuando se lesionó ante el Oviedo, y el argentino, con molestias musculares que le han hecho perderse los dos últimos partidos del Betis, han hecho trabajo específico durante los últimos días hasta que hoy martes se han incorporado plenamente al grupo para empezar a preparar el duelo del próximo domingo ante el Rayo Vallecano.

Ambos han sido recibidos en el inicio del entrenamiento, abierto a los medios de comunicación, por un pasillito de sus compañeros en la primera sesión tras el día de descanso concedido por Pellegrini después del valioso triunfo del pasado domingo ante el Mallorca (1-2) en Soin Moix.

En quinta posición con 41 puntos, cuatro menos que el Atlético de Madrid y Villarreal -con un partido menos-, el Betis afronta un tramo de la competición en el que, después de su eliminación copera, no jugará entre semana hasta el próximo 12 de marzo, fecha de la ida de los octavos de Liga Europa.

Hasta entonces, los de Pellegrini podrán centrarse en sus aspiraciones ligueras en duelos ante Rayo Vallecano, Sevilla y Getafe, partidos para los que el concurso de Cucho Hernández y Chimy Ávila serán importantes por disponer hasta ahora Pellegrini de la única opción del congoleño Cédrick Bakambu como nueve puro.

Además de los dos delanteros, otro nombre propio del entrenamiento de este martes ha sido el lateral derecho Héctor Bellerín, quien ha hecho trabajo específico para superar la lesión en el sóleo derecho que lo tiene en el dique seco desde finales del pasado noviembre.