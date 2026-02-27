Pepe Jiménez Sevilla, 27 FEB 2026 - 11:28h.

El debate de Matías Almeyda para la banda derecha del Sevilla ante el Betis

El Sevilla se ejercitará por última vez, antes de visitar La Cartuja, este sábado

La penúltima antes de visitar La Cartuja. El Sevilla, con Matías Almeyda al mando y tras una larga sesión de vídeo, saltó al césped de la ciudad deportiva para completar el que sería su penúltimo entrenamiento antes de visitar La Cartuja para enfrentarse al Betis. Con Oso y Castrín sumando sensaciones, Rubén Vargas aparece como gran novedad antes de la cita ante los de Manuel Pellegrini.

Con Rubén Vargas como principal novedad en la penúltima sesión previa a la cita, el Sevilla, que saben que es prácticamente imposible que el suizo juegue ante el Betis, esperan quedarse con lo puesto en estas dos últimas sesiones previas al derbi. En la cita, en la que sí podrán estar tanto Oso como Castrín tras una semana de normalidad en las sesiones, se espera que Matías Almeyda no invente demasiado y apueste por un once semejante al de Getafe.

Sin Tanguy Nianzou, sancionado tras ver su quinta tarjeta, Matías Almeyda piensa en un once muy parecido al de El Coliseum, con dos grandes dudas. La primera, en el carril diestro, donde Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona pelean por la posición, que tendrá la responsabilidad tanto de atacar por la derecha como, mayormente, defender las internadas de Ez Abde, uno de los futbolistas más peligrosos del Betis.

La otra gran duda está en la delantera. Neal Maupay arrancó bien, anotando ante el Mallorca, pero desde entonces, su aportación está siendo más en pelea que en números. Esta situación abre la puerta de la titularidad a Isaac Romero, que ya comentó el pasado miércoles que está "preparado y trabajando bien para el momento que el míster me de la oportunidad".

Matías Almeyda atenderá a los medios de comunicación este mismo viernes a partir de las 12.30 horas, momento en el que podría dar algunas pistas de la que será su idea en una cita en la que, a menos que ocurra algo muy extraño, la idea del Sevilla se mantendrá en líneas generales.