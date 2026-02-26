Matías Almeyda sigue preparando a su equipo para La Cartuja

Pepe Jiménez Sevilla, 26 FEB 2026 - 10:15h.

Oso, 'refuerzo' del Sevilla para el derbi ante el Betis

El Sevilla continúa preparándose para la visita a La Cartuja

Segunda sesión de la semana bajo las órdenes de Matías Almeyda. El Sevilla, tras un primer entrenamiento este pasado miércoles con Oso como principal novedad, el técnico argentino dirigió el entreno de este jueves sin demasiadas novedades destacadas.

A la espera de Rubén Vargas, futbolista prácticamente descartado para la cita del domingo, Almeyda dirigió la segunda sesión de la semana, sin demasiadas novedades sobre el césped, con Oso y Castrín ejercitándose con sus compañeros con normalidad.

Si nada cambia en demasía durante las próximas sesiones, la principal duda en el esquema blanquirrojo de cara al encuentro en La Cartuja es el nombre que ocupará la banda derecha. Tras cumplir sanción en Getafe, Juanlu Sánchez podría aprovechar la sanción de Tanguy Nianzou para ocupar el carril diestro, aunque ese puesto también podría ocuparlo José Ángel Carmona, jugador que daría un carácter más defensivo a la posición.

Por lo demás, se espera una alineación prácticamente calcada a la que consiguió el triunfo ante el Getafe, colocando a Batista Mendy con Lucién Agoumé en el doble pivote, liberando a Djibril Sow, futbolista que ha anotado en los dos últimos encuentros del Sevilla.

En la delantera, a pesar de que Isaac Romero atendió a los medios este pasado miércoles, todo apunta a que Neal Maupay se mantendrá junto a Akor Adams intentando superar el sistema defensivo que planteará Manuel Pellegrini liderado, posiblemente, por Diego Llorente y Natan.

El plan de Matías Almeyda antes del derbi

Tras la sesión de este jueves, el Sevilla se ejercitará viernes y sábado de manera matinal, siendo el primero de estos días el elegido por Matías Almeyda para atender a los medios de comunicación en sala de prensa.

Cabe recordar que el plantel hispalense, a diferencia de otros derbis, no entrenará en el Sánchez-Pizjuán en esta ocasión, ya que como ha explicado el propio Isaac Romero, la idea de la plantilla es trabajar "con tranquilidad" y aprovechar el sábado para trabajar las últimas circunstancias.