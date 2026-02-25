Pepe Jiménez Sevilla, 25 FEB 2026 - 18:45h.

Isaac Romero atendió a los medios de comunicación tras la primera sesión de la semana

Isaac Romero, atacante del Sevilla, atendió a los medios de comunicación tras la primera sesión de entrenamiento previa al derbi ante el Betis y, a pesar de la diferencia existente entre ambos equipos actualmente, el delantero blanquirrojo aseguró que

"Una victoria importante, para poco a poco ir despegándonos de la zona de abajo. Nos ofrece un plus para esta semana tan especial. Toca trabajar, esperemos poder sacar lo máximo el fin de semana", comenzaba argumentando el punta.

El de Lebrija, que ha perdido la titularidad desde la llegada de Neal Maupay, explicó que "estoy bien, estoy trabajando bien para cuando me den la oportunidad, son decisiones del entrenador, estoy tranquilo".

El entrenamiento, a puerta cerrada: "Es una semana especial para nosotros, tenemos que trabajar bien. Queremos aprovechar ese día para entrenar todo lo que necesitemos, estar tranquilo y trabajar cosas que necesitemos para el fin de semana. Habría que mirarlo mucho, pero es la que hemos decidido".

"Tenemos que vivir esta semana como otra cualquiera, que no pensemos cosas fuera de lo normal. Lo mejor para nosotros es la tranquilidad".

El recuerdo de su último derbi: "Es un partido que se vive con un extra de motivación. Entré desde el banquillo y entré con más energía de lo necesario. A veces eso también ayuda para aprender, que el equipo acabe con once, que siempre es importante".

El Betis, favorito: "Para mí no hay favoritos en un derbi. Si miramos la clasificación, están encima, pero esto se vive de otra manera. Durante la semana no hay favoritos, en este tipo de partidos pasan muchas cosas".

Análisis del partido: "Lo iremos trabajando durante estos días, seguiremos haciendo nuestro juego, no sé si el míster cambiará algo. Confiamos en él, intentaremos dar lo máximo para que salga lo mejor posible".

¿Cómo se vive un derbi en el vestuario?: "Es una semana especial en Sevilla. Llevo un par de años aquí, ahora lo vivo todo más tranquilo, he podido estar ya en un par de derbis. Como mis compañeros, ahora lo llevamos con más tranquilidad, es mejor para nosotros".

"Tenemos que estar tranquilos, que todos son partidos importantes, tenemos que salir con todo para sumar de tres en tres, que tenemos que hacer más piña que nunca. Estando todos juntos, poco a poco, nos iremos despegando de la zona de abajo".

La falta goleadora del Sevilla: "Estamos entrenando duro de cara a portería. Estamos haciendo todo lo posible, mejorando día a día para ayudar al equipo".

Alexis Sánchez: "Él nos ayuda mucho, está siempre dándonos consejos, apoyándonos. Cualquiera puede tener un mal partido, él confía y yo confío en él. Él hace equipo, está para ayudarnos y aportar al equipo".

Sin suerte en los derbis: "Quizás, pero son cosas que pasan. No sabes nunca cuando puedes lesionarte. Intentaremos que este fin de semana la historia sea diferente".

La sanción de Matías Almeyda: "Todos pensamos lo mismo, pero él está ayudándonos, dándonos consejos. No sé donde se sentará, pero el domingo estuvo Javi y todo salió bien. Si él está otra vez, confiamos en él, que esté tranquilo, que salga todo lo mejor posible".

Las críticas a Isaac Romero: "Este mundo se mueve así, hay críticas y buenos momentos. Me ha tocado ahora a mi, creo que la gente puede pensar a su manera, pero estoy aquí, sé que trabajo, creo que mejoro día a día. Cuando tenga la oportunidad, daré todo lo que tengo".